Саудовская Аравия запускает собственный роскошный поезд

Государственная железнодорожная компания Saudi Arabia Railways (SAR) недавно заключила сделку на 200 миллионов саудовских риалов (53,33 миллиона долларов) с итальянской гостиничной компанией Arsenale Group о запуске первого роскошного поезда в ближневосточном королевстве, сообщает CNN.

© Saudi Arabia Railways

Саудовская Аравия официально открыла свои двери для иностранных туристов в еще в 2019 году, и с тех пор ближневосточное королевство делает все возможное, чтобы привлечь посетителей.

Теперь Саудовская Аравия активно участвует в движении медленных путешествий, выходя на рынок роскошных поездов.

По данным государственных СМИ Саудовской Аравии, новый поезд должен начать работу в конце 2025 года. Dream of the Desert будет предлагать «роскошные круизные поезда» из столицы Эр-Рияда в Курайят, который расположен недалеко от северной границы с Иорданией, согласно пресс-релизу, опубликованному САР на прошлой неделе.

Маршрут в 1300 километров протянется через потрясающие пустынные ландшафты Саудовской Аравии и город Хаил.

«Полностью персонализированные» поезда, состоящие из 40 роскошных салонов, дизайн которых вдохновлен «саудовским стилем и традициями», уже находятся в стадии производства, а бронирование мест планируется открыть в конце года.

По словам Паоло Барлетты, генерального директора Arsenale, будут доступны для бронирования поездки на одну или две ночи с максимальной вместимостью 82 пассажира.