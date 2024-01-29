В ОАЭ запустили первый пассажирский поезд по национальной дороге

Событие произошло в прошлую пятницу, а поезд проследовал от Абу-Даби до региона Аль Данна, сообщает АТОР.

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Предполагается, что функционирование новой железной дороги поможет разгрузить автомобильный трафик на 30-40%. В дальнейшем железная дорога Etihad Rail будет связующим звеном между ОАЭ и Персидским заливом.

Поезда, которые отправятся по данному маршруту, будут двигаться со скоростью 200 километров в час и смогут вместить в себя порядка 400 человек за один раз. Грузоперевозки на данный момент осуществляются на полную мощность.