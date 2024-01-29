Мексиканские картели ограничивают доступ к руинам майя
Туристы не могут добраться до одних из самых популярных достопримечательностей в мире из-за наркокартелей, которые использует в противостоянии друг другу опасные методы борьбы. Об этом сообщает "Российская газета".
Маршруты до руин, которые до недавних пор считались безопасными, на сегодняшний день являются местом расположения вооруженных лиц. В связи со столь беспокойной обстановкой гиды перестали проводить экскурсии в этой местности.
В археологической зоне Лагартеро дела обстоят не лучше. Представители одного из наркокартелей соорудили импровизированные контрольно-пропускные пункты на пути к пирамидам майя. Для допуска к достопримечательности туристам требуется показывать свои документы и предоставлять телефоны для проверки хранящейся в них информации.
"В любой момент может появиться конкурирующая группа и начать стрелять", – рассказал один из гидов.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Air Serbia планирует увеличить количество рейсов в Россию.