Мексиканские картели ограничивают доступ к руинам майя

Туристы не могут добраться до одних из самых популярных достопримечательностей в мире из-за наркокартелей, которые использует в противостоянии друг другу опасные методы борьбы. Об этом сообщает "Российская газета".

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Маршруты до руин, которые до недавних пор считались безопасными, на сегодняшний день являются местом расположения вооруженных лиц. В связи со столь беспокойной обстановкой гиды перестали проводить экскурсии в этой местности.

В археологической зоне Лагартеро дела обстоят не лучше. Представители одного из наркокартелей соорудили импровизированные контрольно-пропускные пункты на пути к пирамидам майя. Для допуска к достопримечательности туристам требуется показывать свои документы и предоставлять телефоны для проверки хранящейся в них информации.

"В любой момент может появиться конкурирующая группа и начать стрелять", – рассказал один из гидов.