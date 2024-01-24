10 доступных стран, в которых можно жить жизнью своей мечты

Вы когда-нибудь мечтали бросить работу и переехать в место, где все будет настолько доступно, что вам не придется работать?Эксперты International Living опубликовали свой Ежегодный глобальный пенсионный индекс , в котором представлены лучшие места для выхода на пенсию по всему миру — по доступной цене.

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"Рамблер" рассказывает о самых дешевых странах, в которые можно переехать на неопределенный срок.

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Коста-Рика

Почему: В этом году Коста-Рика возглавляет рейтинг, отчасти потому, что ее новая 180-дневная туристическая виза делает жизнь там проще, чем когда-либо. Более того, постоянная приверженность экологической устойчивости делает Коста-Рику особенно привлекательным вариантом в нашу эпоху, когда изменение климата находится в центре внимания. Репутация страны связана с безопасностью, политической стабильностью и дружелюбным обществом, это также делает ее лучшим выбором для эмигрантов.

Куда переехать: Коста-Рика — это страна чудес для эмигрантов, где вы можете начать свой день на вершине вулкана и закончить его на пляже, остановившись по пути в облачном лесу. International Living рекомендует известные курорты для эмигрантов в Атенасе, Греции и Сан-Рамоне в Центральной долине, которые предлагают весеннюю температуру и плодородные земли, а Тамариндо подходит для тех, кто ищет современные удобства и красивые пляжи.

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Португалия

Почему: Португалия заняла первое место в списке International Living в 2023 году, и небольшое падение ее рейтинга в этом году не умаляет ее очарования как главного европейского направления для эмигрантов. Несмотря на это, Португалия по-прежнему остается лучшим выбором для людей, ищущих доступный и привлекательный европейский образ жизни.

Куда переехать: Привлекательность Португалии заключается в ее разнообразии, здесь есть все: от традиционного очарования городов Старого Света до непринужденной пляжной жизни и сельской местности, усеянной многовековыми виноградниками. International Living рекомендует Лагос, где мощеные улочки и набережные вдоль гавани отражают богатое морское наследие, а запланированная городская изысканность Виламоуры предназначена для эмигрантов, ищущих изысканный, ориентированный на отдых образ жизни. Тавира представляет собой живописное место для кафе и безмятежного вида на реку. По данным International Living, умные инвесторы также присматриваются к многообещающим португальским рынкам, таким как Серебряное побережье, очаровательный прибрежный город Каминья на северной границе с Испанией и остров Мадейра.

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Мексика

Почему: В этом году Мексика заняла третье место, предлагая особенно широкий выбор вариантов образа жизни и климата для людей, которые хотят жить лучше, тратя меньше. Мексика, сочетающая колониальные города, тропические пляжи и разнообразный климат, привлекает широкий круг эмигрантов. Еще один плюс — хорошо сложившиеся сообщества эмигрантов позволяют легко интегрироваться, заводить друзей и обживаться.

Куда переехать: International Living рекомендует посетить колониальные центры Мексики, которые предлагают сочетание культурного богатства и современного комфорта. Центральное нагорье украшено красочной архитектурой и шумными рыночными площадями. Искатели побережья могут найти утешение на безмятежных пляжах Ривьеры Майя или оживленных берегах Тихого океана, каждое из которых обещает уникальное сочетание отдыха и приключений (к числу известных сообществ эмигрантов относятся Плайя-дель-Кармен и Лос-Кабос). В таких местах, как Кампече и Мерида, вы откроете для себя колониально-тропическое очарование с современными удобствами, а такие города, как Керетаро, сочетают в себе сохранение исторического наследия с динамичной и молодой энергией.

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Панама

Почему: Панама занимает четвертое место в списке International Living благодаря беспрецедентным возможностям проживания и завидному качеству жизни. Варианты проживания в Панаме по-прежнему трудно превзойти, поскольку визы предоставляют пенсионерам отличные возможности — независимо от того, действительно ли вы пенсионеры или заинтересованы в работе в Интернете. Здравоохранение страны считается одним из лучших в мире. Кроме того, размеры страны позволяют быстро перейти от идиллических пляжей к шумному Панама-Сити.

Куда переехать: По всей стране, от космополитической столицы до спокойных горных районов, эмигранты могут найти себе идеальное место, независимо от того, тянет ли их к городской изысканности, пляжному отдыху или горным уединениям. Поскольку это относительно небольшая страна, вы можете быстро и легко перейти от пляжного отдыха к оживленному большому городу. Эмигрантам это нравится: они могут наслаждаться непринужденной пляжной жизнью, но при этом иметь доступ ко всем удобствам большого города, которые им могут понадобиться. Панама-Сити сочетает в себе современные небоскребы с очарованием колониального старого города и тропическим лесом прямо в черте города. Для любителей пляжного отдыха роскошный закрытый комплекс Коронадо предлагает сочетание роскошных удобств и тропической красоты, а Бокете понравится людям, ищущим более прохладный климат среди пышных горных пейзажей.

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Испания

Почему: По данным International Living, привлекательность Испании заключается не только в ее залитых солнцем пейзажах, но и во всемирно известной системе здравоохранения. А учитывая одну из самых низких затрат на жизнь в Европе, это означает, что эмигранты могут насладиться ярким образом жизни Испании и кулинарным мастерством, не тратя при этом больших денег. Здравоохранение страны, доступное жителям через определенные периоды времени (в зависимости от статуса их визы), добавляет ей привлекательности.

Куда переехать: Эмигранты избалованы выбором в Испании, где компания International Living рекомендует исторические улицы Мадрида и спокойные пляжи Коста Бланки. На севере Пиренеи располагаются потрясающие горные пейзажи и катание на лыжах, а южное побережье славится своими белыми песчаными пляжами и теплым климатом. Такие города, как Марбелья, сочетают в себе роскошь жизни на берегу моря с удобством и очарованием шумного города. Дения — еще одно привлекательное место для эмигрантов, предлагающее баланс городских достопримечательностей и непринужденной прибрежной жизни.

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Эквадор

Почему: Неудивительно, что с его потрясающим сочетанием пляжей, гор и тропических лесов организация International Living назвала Эквадор новым раем для эмигрантов. Стоимость жизни здесь достаточно низкая, поэтому фиксированный доход может обеспечить комфортный, даже роскошный образ жизни. Эквадор не только экономичен, но и богат культурным и географическим разнообразием. Плюс здесь комфортный климат.

Куда переехать: По данным International Living, Эквадор предлагает место на любой вкус: от исторического величия Куэнки до расслабленного ритма прибрежных городов, таких как Салинас и Олон, до оживленной городской жизни в Кито и спокойствия горных деревень, таких как Вилькабамба. Для тех, кто ищет вечную весну, высокогорье Анд предлагает умеренный климат и захватывающие дух пейзажи, а любители пляжного отдыха могут погреться в прибрежном тепле таких мест, как Манта.

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Греция

Почему: По данным International Living, Греция предлагает типичный пример образа жизни, который ищут многие: низкая стоимость жизни в красивом, теплом месте с высококачественным и доступным здравоохранением. Стоимость жизни в Греции может быть существенно ниже, чем в других странах. В дополнение к привлекательности — непринужденный и здоровый средиземноморский образ жизни, а также программа «Золотая виза», которая предлагает вид на жительство с удивительно разумными инвестициями в недвижимость.

Куда переехать: Будь то идиллические острова с их непринужденным образом жизни и культовыми белыми деревнями или деревенское очарование материковой части Пелопоннеса, Греция предлагает место на любой вкус и бюджет. International Living рекомендует Афины, которые предоставляют городские удобства за небольшую часть стоимости, которую можно найти в других европейских столицах. Если вам нужна более спокойная жизнь, обратите внимание на острова Крит или Корфу, которые предлагают более медленный темп жизни, где стоимость жизни позволяет вести комфортный образ жизни, который можно адаптировать в соответствии со скромным бюджетом.

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Малайзия

Почему: Когда речь идет о местах, где вы можете бросить работу и жить по доступной цене в Азии, International Living называет Малайзию «скрытой жемчужиной». С ее уникальным сочетанием потрясающих пейзажей, дружелюбных местных жителей и недорогой жизни страна привлекает эмигрантов со всего мира уже более 400 лет. Что касается мусульманского мира, International Living утверждает, что вероятно, нет более либеральной страны.

Куда переехать: Тем, кто ищет шум городской жизни с высокими небоскребами и культурным разнообразием, компания International Living рекомендует Куала-Лумпур в качестве идеального места. Пенанг, с его историческим очарованием и знаменитой уличной едой, отличается более медленным темпом жизни и прекрасными пляжами. Другие привлекательные места включают остров Лангкави и прохладное, спокойное нагорье Кэмерон.

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Франция

Почему: Франция — это больше, чем просто живописное место мечты, это место, где стоимость жизни может быть значительно ниже, чем в других странах, особенно если вы избегаете высококлассных районов Парижа. International Living превозносит Францию как воплощение изысканной европейской жизни, предлагая все: от горных лыж до регионов с богатыми виноградниками и столицы моды Парижа. Эта страна предлагает сочетание высокой культуры, отличного здравоохранения и яркого и доступного образа жизни.

Куда переехать: International Living рекомендует недорогие места, такие как залитый солнцем южный город Тулон (известный своей доступной жизнью и близостью к Лазурному берегу) и историческое очарование Сарла-ла-Канеда в регионе Дордонь (идеально подходит для тех, кто любит средневековую архитектуру и буколическое очарование). Если вам нужна более сельская и спокойная обстановка, живописная бретонская деревня Уэльгоат в Бретани предлагает спокойный образ жизни среди потрясающей природной красоты.

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Колумбия

Почему: International Living прославляет Колумбию за ее разнообразную природную красоту, гостеприимство людей и доступность. Страна известна своим разнообразием ландшафтов: зеленые кофейные плантации, заснеженные горы, мягкие пляжи. Еще один плюс: Колумбия является второй страной в мире по биоразнообразию, предлагая богатый опыт как в городских условиях, так и в природной среде. Теплая и гостеприимная культура колумбийцев гарантирует, что эмигранты почувствуют себя желанными гостями.

Куда переехать: Тем, кто любит пляж, International Living рекомендует Тагангу, которая предлагает расслабляющий прибрежный образ жизни. Между тем, столица Богота представляет собой богатую культуру среду с более динамичным образом жизни. Такие города, как Медельин, предлагают сочетание современных удобств и традиционной колумбийской культуры при более низкой стоимости жизни по сравнению со многими городами США. Для более спокойной обстановки небольшие города, такие как Манисалес и Перейра, предлагают красивые пейзажи и комфортный образ жизни по еще более доступной цене.