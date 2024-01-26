Как не угодить в дубайскую тюрьму без вины, рассказала юрист

Дубай становится все доступнее для российских путешественников. Однако мало кто знает о правилах поведения в ОАЭ.

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О том, каким образом не оказаться в дубайской тюрьме, будучи невиновным, пишет портал Tourprom.

В сети пишут, что привлечь виновника того или иного происшествия к ответу в Дубае не так просто, как кажется. Система выстроена таким образом, что вину возложат на того, кто обратился с жалобой вторым. Причем независимо от того, виновен он или нет.

«Обвинение склоняется на сторону той стороны, которая подает первое заявление, что приводит к тому, что люди, которым грозит опасность стать жертвой, быстро подают иски против реальной жертвы», — пояснила эксперт по правовым вопросам ОАЭ Радха Старлинг.

Не так давно 75-летний пенсионер из Шотландии, приехавший в Дубай навестить родственников, попал в тюрьму, потому как вежливо попросил соседей не шуметь. Те в свою очередь обратились в полицию.

Правозащитница обратилась за помощью к членам парламента. Эксперт тем временем считает, что законодательство Дубая нуждается во внесении изменений.