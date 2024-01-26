Турист проспал рейс, не улетел в отпуск и обвинил во всем авиакомпанию

Турист из Новосибирска планировал отправиться в Бангкок «Аэрофлотом» со стыковкой в Москве. Однако на рейс в Шереметьево он не явился - проспал. Попытавшись «догнать отпуск», мужчина решил лететь в столицу РФ другой авиакомпанией, но там выяснилось, что его билет аннулирован, сообщает портал NGS.ru.

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«Вечером должна была быть посадка в Бангкок, рейс SU 272. Регистрацию я прошел на сайте. В 21:35 объявили посадку, я сканирую посадочный, он не сканируется. Попробовал три раза - отказ», - рассказал турист.

После этого к нему подошел сотрудник аэропорта и проверил документы по базе данных.

Выяснилось, что место в самолете аннулировано и продано другому пассажиру. Мужчине предложили приобрести новый билет в Таиланд. Новосибирец возмутился такой политике и обвинил «Аэрофлот» в понесенных убытках: стоимости перелета в Москву и обратно, а также гостиницы, где он остановился до выяснения всех обстоятельств. Написал претензию на сайте нацпера, но ответа пока не получил.

В Бангкок турист так и не попал и потерял все деньги, вложенные в поездку. Он рассказал, что оформлял перелет единым билетом на сайте агрегатора. Пассажир настаивает, что авиакомпания должна была предупредить об аннулировании второго посадочного, тогда бы он купил другой билет на курорт и не тратился на дорогу по России.