Нет урн на улицах: 5 фактов, которые шокируют иностранцев в Японии

За последний год турпоток россиян в Японию увеличился в 4 раза. Многих путешественников, которые впервые оказываются в Стране восходящего солнца, поражает необычайная чистота и порядок в этой стране.

Одним из главных отличий Японии, бросающихся в глаза туристам, является необычайная чистота улиц. Дело в том, что в стране практически нет общественных урн – их заменяют редкие мусорные баки у входа в метро или магазины. Но при этом мусора на тротуарах не видно. Это происходит потому, что японцы привыкли носить отходы с собой.

Также удивляет терпеливость местных жителей и их привычка стоять в очередях практически всегда и везде. Огромные живые очереди можно увидеть не только в магазинах, но и в общественном транспорте, кафе, достопримечательностях. При этом японцы очень терпеливо ждут своей очереди, не пытаясь пролезть без очереди или пожаловаться.

Об остальных японских особенностях, которые шокируют туристов, смотрите в видео.