С каким разочарованием сталкиваются туристы в Паттайе: видео
Паттайя – один из самых популярных курортов Таиланда, ежегодно привлекающий миллионы туристов со всего мира. Однако многие из них сталкиваются с разочарованием по приезде.
Главная причина – это пляж в самой Паттайе. Представления о пляже с белым песком и лазурной водой резко контрастируют с реальностью. На деле городской пляж оказывается довольно загрязнен – вода мутная, а песок серый.
Однако есть отличная альтернатива – остров Ко Лан, находящийся в 50 минутах от Паттайи на пароме. Здесь настоящие тропические пляжи с кристально чистой водой и мелким белым песком.
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