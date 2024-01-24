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С каким разочарованием сталкиваются туристы в Паттайе: видео

Паттайя – один из самых популярных курортов Таиланда, ежегодно привлекающий миллионы туристов со всего мира. Однако многие из них сталкиваются с разочарованием по приезде.

Главная причина – это пляж в самой Паттайе. Представления о пляже с белым песком и лазурной водой резко контрастируют с реальностью. На деле городской пляж оказывается довольно загрязнен – вода мутная, а песок серый.

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Однако есть отличная альтернатива – остров Ко Лан, находящийся в 50 минутах от Паттайи на пароме. Здесь настоящие тропические пляжи с кристально чистой водой и мелким белым песком.

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