В "голом" фестивале в Японии впервые за 1250 лет примут участие женщины

Храм в Японии, организующий знаменитый "голый" фестиваль Хадака Мацури, впервые за свою 1250-летнюю историю разрешит женщинам принять в нем участие. Об этом пишет The Independent.

Фестиваль пройдет в феврале в храме Кономия, в нем примут участие сорок жительниц города Инадзава и десять тысяч мужчин. Хадака Мацури посвящен изобилию урожая, процветанию и плодородию.

36-летняя Аяка Судзуки заявила представителям СМИ, что хотела принять участие в фестивале с самого детства.

"Я могла бы участвовать, если бы была мальчиком!"

Издание отмечает, что женщины будут полностью одеты, а толпа мужчин, одетых в набедренные повязки фундоси и носки таби, столкнется, согласно традиции. В ходе ритуала представительницы женского пола принесут бамбук, обернутый в ткань, в храм.

На фестивале полуобнаженные мужчины стремятся выхватить одну из двух палок синги длиной 20 см, которые священник бросает в толпу. Особые палочки, брошенные среди ста других веток, должны принести год удачи тому, кому посчастливится их поймать.

Многие считают, что решение привлечь женщин к участию в фестивале может быть продиктовано демографическим кризисом. Поскольку многие сельские общины сталкиваются с проблемой сокращения численности населения из-за миграции молодежи в города, в деревнях остаются преимущественно пожилые и немощные люди.