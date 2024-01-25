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Не только пляжный отдых: топ-5 горнолыжных курортов Турции

Отдых в Турции ассоциируется у многих только с пляжами и курортами на побережье Средиземного и Эгейского морей. Однако эта страна может предложить туристам гораздо больше вариантов активного отдыха, в том числе и зимой.

Не все знают, что в Турции действуют несколько развитых горнолыжных курортов с отличными трассами и инфраструктурой.

Одним из самых популярных является курорт Эрджиес, расположенный на востоке страны. Здесь протяженность трасс составляет более 50 километров. Особенно порадует любителей фрирайда наличие внетрассовых зон.

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Еще один известный горнолыжный центр – Улудаг. Он находится в нескольких часах езды от Стамбула.

Не менее интересен и курорт Саклыкент, расположенный в 50 километрах от Антальи. Здесь можно кататься на лыжах и сноуборде на высоте 2750 метров над уровнем моря.

Об остальных лучших горнолыжных курортах Турции смотрите в видео.

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