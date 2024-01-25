Отдых в России обойдется дешевле, чем за рубежом, отметила исполнительный директор туроператоров России Майя Ломидзе.

В беседе с “Российской газетой” она рассказала, что при условии бронирования отдыха на неделю, покупки билетов туда-обратно и заселения в номер две-три звезды тур получится на 10% дешевле, чем аналогичный в Турции.

Однако при выборе более хороших условий путешествия отдых в Турции, наоборот, выигрывает. Разница составляет 10-15%.

По словам Ломидзе, причина такого ценообразования в спросе туристов. Краснодарский край ежегодно посещает около 18 миллионов россиян, а в Турцию ездят только четыре миллиона.