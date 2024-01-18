Эксперт предположил, что станет с ценами на зарубежные туры в 2024 году

Глава туристического холдинга «Русский Экспресс», вице-президент АТОР Тарас Кобищанов озвучил свои прогнозы на ценовую политику отельеров зарубежных курортов в 2024 году.

По его мнению, в этом году стоимость отдыха за рубежом должна немного снизиться. В 2023 году многие отели и авиаперевозчики, учитывая высокий спрос российских туристов в условиях дефицита, сильно подняли цены. Ведь в 2022 постковидном году спрос был очень большим. Однако в прошлом году ситуация уже немного изменилась, а цены оказались слишком завышенными.

Опираясь на эти факты, Кобищанов уверен, что в 2024 году случится возвращение к более адекватной и прежней ценовой политике, ведь направлений для отдыха российских туристов стало больше.

«Цены не будут расти столь сильно, как в 2023 году, или даже в каких-то случаях станут снижаться. Отельеры поняли, что коррекция в ходе сезона с помощью спецпредложений last minute не приносит пользы: корректируя цены «по ситуации», они теряют и раннее бронирование, и нормальную глубину продаж», – объяснил эксперт в области туризма.

Также эксперт подчеркнул, что количество "горящих" путевок в этом году по массовым направлениям, вероятнее всего, снизится.