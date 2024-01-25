В АТОР не ожидают роста цен на туры в Египет и Турцию летом 2024 года

Роста цен на туры в Египет и Турцию для россиян летом 2024 года не ожидается, но на ситуацию может повлиять рост курса доллара и евро. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Как минимум [туры в Турцию на лето 2024 года] не подорожают. Они останутся на уровне прошлого года, и это очень оптимистичная картина. <…> Максимально возможное подорожание - в пределах официальной инфляции. Если мы говорим про нынешнюю ситуацию - на 5-7%», — сказала она.

Эксперт отметила, что некоторые отели Турции повышают цены на лето на 30%, но "опираться на них не стоит". По ее словам, цены на туры останутся на прежнем уровне благодаря увеличению объемов авиаперевозки и, как следствие, снижению стоимости перелета. Кроме того, турецкие отельеры преимущественно сохраняют цены на уровне прошлого года, а некоторые снижают их.

«Это прогноз на сейчас. На всю эту картину может повлиять курс», — объяснила Ломидзе.

Что касается Египта, то цены на туры в страну также не повысятся.

«Египет — это стабильно не дешевеющее и не дорожающее направление. Летом оно тоже в цене не повысится, если не будет курсовых колебаний», — сказала исполнительный директор АТОР.

Она также заметила, что российский турпоток в Египет перестал расти. Одной из причин стал ближневосточный конфликт.