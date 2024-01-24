У российских туристов в 4 раза вырос интерес к Европе
Гендиректор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов заявил, что, несмотря на политические обстоятельства и сложности с авиаперелетами, в 2023 году интерес российских туристов к поездкам в Европу вырос в разы.
«Отдыхающих людей не останавливает пересадка в другой стране. В 2023 году интерес к Европе у россиян вырос раза в четыре по сравнению с 2022 годом», - сообщил он.
Эксперт также отметил, что в 2023 году российские туристы часто интересовались турами на Карибские острова.
«Также наблюдался интерес к Карибам, хорошо продавалась Венесуэла и Куба. Если куда-то есть прямые рейсы, то туда сразу летят туристы», - сказал он НСН.
Напомним, ранее комитет Государственной думы по туризму предложил правительству разработать национальный стандарт патриотического туризма.