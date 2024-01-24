Эксперт сравнила цены на отдых в Турции и Сочи

Где этим летом будет отдохнуть дешевле: в Турции или на одном из курортов Краснодарского края? С этим вопросом "Российская газета" обратилась к исполнительному директору туроператоров России (АТОР) Майе Ломидзе.

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- В бюджетном сегменте в России дешевле, - уверенно заявила "РГ" Майя Ломидзе. - Если взять тур на неделю с перелетом, остановиться в отеле две-три звезды с очень скромным завтраком, то такой вариант обойдется примерно на 10 процентов дешевле, чем аналогичный в Турции.

Однако, по ее словам, в среднем ценовом сегменте или премиальном, когда рассматриваются уже отели от четырёх звезд с трехразовым питанием, то турецкие курорты выигрывают в цене на те же 10-15 процентов.