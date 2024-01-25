Несколько отелей Европы c историческим прошлым

Эти отели запечатлены в самых ярких шедеврах мирового кинематографа. В данном материале мы расскажем подробнее с чего же всё начиналось.

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Cheval Blanc Paris, Париж, Франция

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Этим летом отель отметит три года с даты открытия. Но само здание имеет богатую историю, начинающуюся с 19 века. В 1870 году предприниматель Эрнест Коньяк открыл небольшой магазин La Samaritaine в соседнем помещении рядом с кафе на улице де ля Монэ. До 1933 года магазин постоянно расширялся, строились и покупались новые корпуса. Здание, в котором спустя 90 лет открылся отель, с террасами и лучшими видами на Париж было построено с 1922 по 1928 годы и спроектировано известным французским архитектором Анри Соважем в стиле ар-деко. Впоследствии его внесли в список исторических памятников.

В 2005 году универмаг La Samaritaine был закрыт для реставрации, которой руководил архитектор Эдуар Франсуа — известный сторонник устойчивой архитектуры. В 2021 году после работ, проведенных группой LVMH совместно с архитекторами Эдуаром Франсуа и Питером Марино, сооружение обрело новую жизнь и стало первым городским отелем сети Cheval Blanc.

Passalacqua, озеро Комо, Италия

Это вилла, расположенная на озере Комо. Свое начало она берет в 18 веке, когда семья Одескальчи построила здание. В 1787 году граф Андреа Лучини Пассалаква купил виллу и поручил проект ее расширения архитектору Феличе Соаве, а оформление комнат — художнику Джокондо Альбертолли. Фрески на потолках стали работой школы Андреа Аппиани, одного из самых известных итальянских неоклассиков. После смерти графа Андреа Лучини Пассалаква вилла перешла к его наследнику Джамбаттисте.

Музыка всегда была главным действующим лицом на вилле Passalacqua: с 1829 по 1833 год здесь жил знаменитый итальянский композитор Винченцо Беллини и написал свои самые важные оперы «Сомнамбула» и «Норма».

В 1970 году вилла была отреставрирована новым владельцем, писателем Оскаром Кисс Мэртом. Он влюбился в нее до такой степени, что потратил на покупку большую часть своего состояния. В 2022 году известная семья отельеров — Паоло, Антонелла и Валентин Де Сантис открыла двери резиденции для всех туристов. Сейчас этот отель считается одним из самых больших и роскошных мест, которые расположены на озере.

Hôtel Barrière Fouquet’s Paris, Париж, Франция

Брассери Fouquet’s — такой же символ Парижа, как Эйфелева башня или Вандомская колонна, Гранд-опера или «Мулен Руж». Каждый кто когда-либо прогуливался по Елисейским Полям вблизи Триумфальной арки, помнит эти красные навесные крыши с золотой надписью Fouquet’s. Своей славой ресторан прежде всего обязан кинематографической богеме, литераторам и политикам.

Здесь отдыхали Чарли Чаплин и Жан Габен, Джойс и Сименон, Черчилль и Рузвельт и многие другие. Память о знаменитых гостях жива по сей день, стены брассери увешаны фотографиями кумиров прошлого. Fouquet’s, как и прежде, — культовое заведение в актерской среде, недаром именно здесь традиционно отмечается национальная французская кинопремия «Сезар».

В начале 2000-х легендарный ресторан стал частью роскошного отеля Hôtel Barrière Fouquet’s Paris. Архитектор Эдуар Франсуа решил объединить пять разных зданий на углу Елисейских Полей и авеню Георга V были в единый ансамбль в духе типичного «османского стиля», который был популярен для Парижа эпохи Наполеона III.

Grand Hotel Tremezzo, озеро Комо, Италия

Свое начало отель берет в начале 20 века, уже тогда озеро Комо притягивало к себе самых богатых жителей Европы. Энеа Гандола, джентльмен из Белладжио, много путешествовал по Европе со своей женой Марией Орсолини и захотел создать изысканный отель, который мог бы удовлетворить запросы нового типа туристов. Он выбрал место, граничащее с садами виллы Карлотта, откуда открывался лучший вид на озеро Комо. Так, 10 июля 1910 года состоялось открытие Grand Hotel Tremezzo.

В 30-х годах отель был куплен семьей Сампьетро, именно в этот период отель стал точкой притяжения туристов со всего мира. В фильме «Гранд Отель» (1932) Грета Гарбо называет Grand Hotel Tremezzo «тем счастливым солнечным местом». В страшные годы Второй мировой войны отель никогда не закрывал своих дверей, а после ее окончания был готов со своим обычным изяществом принять новых гостей.

Сейчас отель работает более 100 лет и не перестает удивлять туристов своей красотой. Именно тут можно почувствовать итальянское гостеприимство и получить возможность отдохнуть на берегу одного из самых глубоких озер Европы.

Hôtel Barrière Le Normandy Deauville, Довиль, Франция

Архитектура в стиле коломбаж: расписной фасад, крыша с остроконечными башенками, лепные украшения, деревянные балки и ставни — именно этим смогут насладиться гости французского отеля. Такой дизайн сравнивают с настоящим дворцом. Об этом месте говорили не только во Франции, но и во всем мире. Именно здесь проходили съемки знаменитого фильма Клода Лелуша «Мужчина и женщина», который навсегда прославил песчаные пляжи Довиля и завораживающее спокойствие его ухоженных улиц. Гостиницу в свое время посетили известные люди из самых разных стран мира: от Уинстона Черчилля до Франсуазы Саган.

Еще интересным фактом стало открытие Коко Шанель в 1913 году бутика под названием «Gabrielle Chanel». Он располагался напротив казино отеля, с отдельным входом. Сейчас это место остается легендарным.

Hôtel Barrière Le Majestic, Канны, Франция

Именно тут можно ощутить атмосферу Каннского фестиваля, увидеть легендарные снимки самых известных гостей главного кинофестиваля от Аль Пачино до Стивена Спилберга. В 1924 году отельер Генри Руль приступил к строительству гранд-отеля в стиле ар-деко по проекту парижского архитектора Тео Пети.

Открытие отеля Hôtel Barrière Le Majestic, состоявшееся 1 февраля 1926 года, стало местной сенсацией. Двести пятьдесят номеров с ванными комнатами, ресепшн-залы с картинами Ди Синьори, одного из самых популярных художников того времени, монументальная лестница из каррарского мрамора и пол из красного мрамора, привезенного из Пиреней, — все это производило потрясающее впечатление на гостей. В 2010 году было открыто второе крыло, и Hôtel Barrière Le Majestic наконец получил вид, который в свое время задумал архитектор. За счет симметрии отель стал более гармоничным и прекрасно вписался в городской пейзаж Канн.