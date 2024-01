Топ-5 роскошных пляжных отелей во Вьетнаме

Вьетнам – привлекательная страна, которая может многое предложить путешественникам. Избавившись от своего травмирующего прошлого, он превратился в захватывающее место, богатое в культурном отношении и известное своими шумными городами, яркой гастрономической составляющей и потрясающими пейзажами. В сельской местности посетителей ждут пышные джунгли, холмистые склоны, рисовые поля и очаровательные буколические пейзажи.

Вьетнамские города предлагают очаровательное сочетание французской колониальной истории и азиатской культуры. От плавучих рынков до изысканных ресторанов и увлекательной архитектуры — такие города, как Хошимин, Ханой и Хойан, очень привлекательны.

Вьетнам имеет одни из лучших пляжей в Юго-Восточной Азии. "Рамблер" рассказывает о самых впечатляющих отелях во Вьетнаме, которые точно не оставят равнодушными.

Four Seasons Resort The Nam Hai, Hoi An

Отель Four Seasons Nam Hai, расположенный на нетронутом побережье Центрального Вьетнама в Хойане, является свидетельством роскоши, спокойствия и беспрецедентного гостеприимства. Этот изысканный курорт органично сочетает в себе традиционный вьетнамский шарм с современной элегантностью и предлагает убежище для тех, кто ищет идиллического отдыха. По прибытии гостей встречают пышные сады и блестящие пруды с лотосами, которые задают тон необыкновенному отдыху. Курорт может похвастаться коллекцией роскошных вилл и люксов, каждый из которых тщательно спроектирован так, чтобы обеспечить максимальный комфорт и конфиденциальность. Просторные жилые помещения, частные террасы и потрясающий вид на Южно- Китайское море создают атмосферу удовольствия, превращая каждый момент в уединение.

Ужин здесь — это гастрономическое путешествие, которое отражает суть вьетнамской кухни, а также предлагает широкий выбор блюд интернациональной кухни. Побалуйте себя романтическим ужином на пляже в баре The Beach Bar, насладитесь настоящими вьетнамскими блюдами в ресторане La Sen или познакомьтесь с искусством японской кухни в кулинарной академии Nam Hai. Приверженность курорта кулинарному совершенству гарантирует, что каждый прием пищи станет праздником вкусов и инноваций.

Помимо роскошных удобств, Four Seasons Nam Hai приглашает гостей познакомиться с богатым культурным наследием Вьетнама. Гости могут насладиться такими интересными мероприятиями, как экскурсии с гидом в древний город Хойан, посещение местных рынков и традиционные мастер-классы по изготовлению фонарей.

Six Senses Con Dao

Расположенный в самом сердце архипелага Кондао отель Six Senses Con Dao представляет собой нетронутую гавань, в которой органично сочетаются роскошь и забота об окружающей среде. Этот эксклюзивный курорт – не просто место назначения; это опыт, который погружает гостей в нетронутую красоту природы, обеспечивая при этом первоклассное гостеприимство.

Отель расположен на острове Кон Сон, жемчужине в Южно-Китайском море. Окруженный кристально чистой водой и пышной зеленью, это убежище для тех, кто ищет спокойствия и глубокой связи с природой. Нетронутые пляжи с белым песком и яркие коралловые рифы делают его раем как для отдыха, так и для исследования. Архитектура курорта органично сочетается с природной красотой острова. Виллы, расположенные на холмах или вдоль береговой линии, предлагают захватывающий панорамный вид на море. Каждый из них спроектирован с учетом принципов устойчивого развития, с использованием местных материалов и традиционного вьетнамского мастерства.

Рестораны курорта — это праздник вьетнамской и интернациональной кухни. От свежих морепродуктов, выловленных в близлежащих водах, до органических продуктов, полученных от местных фермеров, каждый прием пищи — это кулинарное путешествие. Гости могут поужинать на свежем воздухе под шум волн или насладиться изысканными деликатесами в уютной обстановке в помещении.

Amanoi

Расположенный в самом сердце Вьетнама отель Amanoi является воплощением роскоши и спокойствия, предлагая беспрецедентный отдых в безмятежной красоте природы. Этот изысканный курорт, входящий в знаменитую группу Aman Group, органично сочетает в себе роскошь и захватывающую природу, создавая незабываемые впечатления для своих гостей.

Архитектура Amanoi является свидетельством плавной интеграции современной роскоши в окружающую среду. Павильоны и виллы курорта, спроектированные с максимальным уважением к окружающей среде, гармонично сосуществуют с пышными пейзажами, открывая гостям захватывающий вид на национальный парк Нуи Чуа и залив Винь Хи. Использование натуральных материалов, традиционного вьетнамского мастерства и минималистской эстетики усиливают общее ощущение спокойствия и изысканности.

Amanoi известен своими спа- и велнес-центрами мирового класса, в которых используются древние принципы целостного лечения. Спа-центр Aman, расположенный среди природного ландшафта, предлагает широкий спектр омолаживающих процедур, вдохновленных традиционными вьетнамскими методами лечения. Оздоровительные павильоны, платформы для медитации и студии йоги предоставляют гостям возможность воссоединиться со своим внутренним миром в окружении успокаивающих звуков природы.

Рестораны курорта исключительны и сочетают в себе лучшее из вьетнамской и международной кухни. В ресторанах используются лучшие местные продукты, предлагая разнообразное кулинарное путешествие, и гости могут поужинать, наслаждаясь панорамным видом на окружающие пейзажи.

Six Senses Ninh Van Bay

Отель Six Senses Ninh Van Bay, расположенный на нетронутых берегах залива Нинь Ван во Вьетнаме, является свидетельством беспрецедентной роскоши и природной красоты. Этот эксклюзивный курорт — рай для тех, кто хочет отдохнуть от шума и суеты повседневной жизни. От захватывающих дух пейзажей до роскошных номеров — этот отель предлагает поистине преобразующие впечатления для взыскательного путешественника.

Приверженность курорта комплексному оздоровлению проявляется в его оздоровительных и спа-центрах мирового класса. Расположенный среди природы спа-центр Six Senses предлагает широкий спектр омолаживающих процедур и методов лечения, направленных на восстановление баланса и жизненной силы. Павильоны для йоги, зоны для медитации и оздоровительные программы еще больше улучшают общее состояние здоровья.

Для тех, кто ищет приключений, курорт предлагает множество развлечений. От подводного плавания и катания на каяках до походов с гидом по пышным окрестностям — у гостей есть возможность исследовать чудеса природы региона.

Zannier Bai San Ho

Заньер Бай Сан Хо — это первозданная, нетронутая жемчужина, предлагающая уникальный и беспрецедентный отдых для путешественников, ищущих спокойствия и погружения в мир природы. Этот изысканный курорт, расположенный в Бай Сан Хо, является свидетельством гармоничного сосуществования роскоши и устойчивого развития. Курорт расположен на полуострове Байсанхо, в провинции Фуйен во Вьетнаме. Это отдаленное место, не затронутое массовым туризмом, обеспечивает гостям спокойную и нетронутую среду, позволяющую оценить чудеса природы этого прибрежного рая.

В отеле имеется множество роскошных номеров, каждый из которых тщательно спроектирован так, чтобы дать гостям ощущение гармонии и близости с природой. От уединенных вилл, окруженных пышной зеленью, до бунгало на берегу моря, из которых открывается захватывающий вид на Южно-Китайское море, Zannier Bai San Ho удовлетворит широкий спектр предпочтений и желаний.

Хотя главной достопримечательностью курорта является его мирное уединение, он также предлагает множество развлечений, которые помогут гостям восстановить силы. От подводного плавания в кристально чистой воде и изучения близлежащих рыбацких деревень до занятий йогой среди пышной зелени — каждый путешественник найдет что-то для себя.