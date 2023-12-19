Эксперты объяснили, почему Вьетнам станет выгоднее Таиланда
Эксперты из Российского Союза Туриндустрии объяснили, почему отдыхать во Вьетнаме станет выгоднее, чем в любимом нашими соотечественниками Таиланде.
Представители туристической сферы прогнозируют увеличение спроса на отдых во Вьетнаме среди россиян из-за запланированного запуска прямого и регулярного авиасообщения между Москвой и Хошимином. После реализации этого плана, у россиян появится возможность гораздо быстрее и комфортнее добираться до южных курортов Вьетнама.
«Спрос на Вьетнам высокий, его спрашивают и туристы, и турагенты. Все очень ждали прямых рейсов. Конечно же, в идеале это должны были быть рейсы непосредственно на курорты. Но вариант с Хошимином тоже рабочий, так как туристы смогут добраться до Нячанга, Фантьета, Муйне и Фукуока внутренними рейсами», – объяснила директор по связям с общественностью компании "Интурист".
Пока россияне могут попасть в эту страну лишь с пересадкой в Казахстане. Когда ситуация с перелетами изменится, уверены туроператоры, спрос на это направление сильно вырастет.
Помимо прочего, цены на отдых в Таиланде из-за высокого спроса среди китайцев и россиян заметно выросли, что способствует повышению конкурентоспособности Вьетнама, ведь там цены на проживание в отелях все еще остаются довольно низкими.
Ранее "Рамблер" давал советы тем, кто впервые собирается в Таиланд.