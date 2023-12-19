Эксперты объяснили, почему Вьетнам станет выгоднее Таиланда

«Спрос на Вьетнам высокий, его спрашивают и туристы, и турагенты. Все очень ждали прямых рейсов. Конечно же, в идеале это должны были быть рейсы непосредственно на курорты. Но вариант с Хошимином тоже рабочий, так как туристы смогут добраться до Нячанга, Фантьета, Муйне и Фукуока внутренними рейсами», – объяснила директор по связям с общественностью компании "Интурист".