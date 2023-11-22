“Аэрофлот” планирует запустить рейсы во Вьетнам

В расписании рейсов “Аэрофлота” появились маршруты во Вьетнам, сообщает Atorus.ru.

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Самолеты начнут летать с 28 декабря, но билеты в продаже еще не появились. Эксперты в авиаотрасли сообщают, что есть 90% вероятности, что рейсы во Вьетнам все же будут запущены.

В целях улучшения экономики России необходимо восстановить авиасообщение со Вьетнамом. Это поможет наладить бизнес-потоки и обеспечить экспорт и импорт товаров двух стран.

В октябре этого года делегация из Вьетнама посетила московские аэропорты и оценила их работу на высшем уровне. Однако это не повлияло на возвращение вьетнамских авиакомпаний, поэтому перевозку пассажиров будет осуществлять “Аэрофлот”.