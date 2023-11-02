Куда слетать в ноябре прямыми рейсами из Москвы: три теплые страны

Ноябрь — тот самый месяц, когда осень полностью вступает в свои права и, кажется, нам всем хочется немного зарядиться энергией на ближайшие холодные месяцы. Лучший способ сделать это — отправиться в путешествие. Но куда?

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Как известно, осталось не так много направлений, куда можно отправиться из российских городов прямыми рейсами. "Рамблер" расскажет о трех странах, которые принимают российских туристов.

ОАЭ

Арабские Эмираты традиционно пользуются популярностью у российских туристов. Плюсы этого направления: прямые недолгие рейсы (5-6 часов), не нужны визы, хороший сервис. Но зато недешевые цены!

В ноябре туры в ОАЭ на 7 ночей с завтраками начинаются от 90 тысяч рублей на двоих. Однако в бюджет стоит заложить немаленькую сумму на остальное питание.

Таиланд

Таиланд по праву считается азиатской туристической столицей. Здесь хороший сервис, сравнительно недорогие цены, дружелюбные люди. Из плюсов можно выделить прямые рейсы из РФ, отсутствие виз, дешевую и вкусную еду.

В ноябре туры в Таиланд на 7 ночей с завтраками будут стоить от 140 тысяч рублей на двоих.

Шри-Ланка

Невероятная природа и очень посредственный сервис, но впечатления на всю жизнь! Говорят в Шри-Ланку влюбляются с первого взгляда, и на все "островные" минусы можно закрыть глаза. Очень уж здесь атмосферно. Сюда из Москвы летают прямые рейсы, а платные визы отменят во второй половине ноября. Так что можно собираться! На острове сейчас хороший сезон!