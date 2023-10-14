Названы популярные у россиян страны для новогодних праздников

Куда отправятся российские путешественники на Новый год, выяснили эксперты сервисов «Суточно.ру» и «ЮKassa». Выводы специалистов публикует агентство «РИА Новости».

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Согласно результатам опроса, большинство россиян планируют провести новогодние праздники в России. Около 50% туристов в длинные январские выходные планируют отправиться в путешествие по регионам страны. 30% опрошенных хотят посетить Санкт-Петербург и Москву, примерно 15% путешественников собираются понежиться на солнце в теплых странах, а остальные выбрали местом своего отдыха горнолыжные курорты и страны Европы.

Среди зарубежных направлений у россиян пользуются наибольшим спросом курорты Таиланда, Египта, ОАЭ, Шри-Ланки и Турции. Именно спрос на эти направления вырос на период новогодних праздников.

Эксперты также отметили, что в Египет и Турцию российские туристы предпочитают ездить по системе «все включено», а для отдыха на Шри-Ланке, в Таиланде и ОАЭ выбирают пятизвездочные и четырехзвездочные отели.