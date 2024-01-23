«Ходуном ходили двери в шкафу»: омичка рассказала о землетрясении в Казахстане

«В 00:09 началось землетрясение. Почти 7 баллов. У нас в квартире ходуном ходили двери в шкафу, кровать, люстру как маятник качало. Не сразу, но мы собрали вещи и вышли на улицу со всеми. Стояли час, и за это время был еще один толчок. Позже нас распустили по домам, чтобы приготовить вещи, одеться тепло и быть готовыми. Через 40 минут был еще толчок. Мы постарались уснуть, в 6-ом часу утра был еще толчок, слабый. Как итог - за ночь мы вспомнили школьную программу ОБЖ. А еще я в свои 33 узнала, кто такие сейсмологи и что такое афтершок. Познавательная ночь была, однако», — поделилась Екатерина.