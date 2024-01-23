«Ходуном ходили двери в шкафу»: омичка рассказала о землетрясении в Казахстане

«Ходуном ходили двери в шкафу, люстру качало как маятник»: омичка рассказала о землетрясении в Казахстане
Сегодня ночью на киргизско-казахстанской границе было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7 балла. Сильные толчки ощутили жители нескольких населенных пунктов, включая казахстанский город Алматы. О том, что там в это время происходило, «Новому Омску» рассказала омичка Екатерина, которая сейчас живет в Казахстане.
«В 00:09 началось землетрясение. Почти 7 баллов. У нас в квартире ходуном ходили двери в шкафу, кровать, люстру как маятник качало. Не сразу, но мы собрали вещи и вышли на улицу со всеми. Стояли час, и за это время был еще один толчок. Позже нас распустили по домам, чтобы приготовить вещи, одеться тепло и быть готовыми. Через 40 минут был еще толчок. Мы постарались уснуть, в 6-ом часу утра был еще толчок, слабый. Как итог - за ночь мы вспомнили школьную программу ОБЖ. А еще я в свои 33 узнала, кто такие сейсмологи и что такое афтершок. Познавательная ночь была, однако», — поделилась Екатерина.
По информации департамента здравоохранения Алматы, во время землетрясения пострадали 8 человек. Трое из них травмировались, когда, опасаясь разрушений, спрыгнули со второго и третьего этажей домов. Еще пятеро пострадали после того, как выбежали на улицу.
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