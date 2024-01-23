Отдых в Абхазии сравнялся по цене с турами в Грецию пятилетней давности

Турагент обратил внимание на существенное подорожание летнего отдыха в востребованных санаториях Абхазии.

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«Похоже, там решили “победить” по ценам Турцию. "Самшитовая роща" в Пицунде с 26 июня на 12 ночей – только проживание 198 тыс. руб. на двоих. Плюс перелет, такси из аэропорта, и получится за 300 тыс. руб.», – пишет в тг-канале для профессионалов туризма «Крыша ТурДома B2B» руководитель одной из туркомпаний.

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Такие расценки за 12-дневный отдых были на сайте санатория накануне минувших выходных. Сегодня, 22 января, они, как убедился корреспондент TourDom.ru, еще выше – 203 тыс. руб. Лет пять назад за указанную сумму можно было слетать вдвоем на неделю в не самый бюджетный отель Греции.

В начале марта прошлого года мы приводили тарифы на недельное размещение в «Самшитовой роще» – двухместный комфорт с 3 по 10 июня стоил 64 тыс. руб. Сейчас на те же даты за него просят 80,5 тыс. руб., рост цены составляет 25%.

При этом для бронирования на начало июня доступны только номера указанного типа и лишь один трехкомнатный люкс, остальные варианты размещения уже распроданы.

В другом востребованном пансионате – «Литфонд» – номеров на июнь уже нет, а цена недельного размещения в третьей декаде мая – от 42 тыс. руб. за двухместный номер в малом корпусе. Годом ранее на те же даты его можно было забронировать за 25,9 тыс. руб., удорожание составляет 62%.

В одной из туроператорских компаний находят единственное объяснение такому ценовому взлету:

«Возможно, здравница несколько прогадала с расценками летом-2023, все-таки “Литфонд” очень востребован, особенно у гостей старшего поколения. Видимо, в этом году решено подтянуть тарифы к рыночному уровню».

По наблюдениям руководителя туроператорской компании, в среднем размещение в Абхазии на предстоящий летний сезон подорожало не столь значительно, как в самых востребованных пансионатах, – примерно на 18,5%. Но и это существенный рост.

«Абхазия входит в рублевую зону, падение российской валюты сказывается и на росте инфляции в этой республике. Не исключено, что прошлый год был последним, когда отдых на абхазских курортах обходился заметно дешевле, чем в Краснодарском крае», – говорит специалист.