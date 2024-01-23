Когда лучше посетить Вьетнам

Лучшее время для посещения Вьетнама зависит от того, какую часть страны вы планируете посетить. Вьетнам — длинная, узкая страна, муссоны и жара сменяют друг друга с севера на юг, с гор на побережье.

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«Рамблер» расскажет, как правильно спланировать свое путешествие по Вьетнаму и на что стоит обратить внимание.

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Верхний сезон в Вьетнаме, который приходится на июль и август, является наиболее подходящим временем для любителей пляжного отдыха. Погода на побережье центральной части страны в этот период благоприятна для проведения отпуска на пляже. Однако на остальной территории Вьетнама в это время года наблюдается жара, высокая влажность и муссонные ливни. Если посещать северную часть страны, особенно Ханой и бухту Халонг, то стоит избегать июля и августа из-за проливных дождей.

С декабря по март — это время, когда можно посетить Ханой и Хошимин. Зимой во Вьетнаме обычно более сухо и прохладно, особенно на севере и в горных районах. Это отличное время для поездки в дельту Меконга и на остров Фукуок, где погода теплая и солнечная. Однако в апреле начинается жаркое время в южной части страны.

Фестиваль Тет, который отмечается в конце января или начале февраля, является препятствием для легкого путешествия. В страну прибывает много туристов, а цены на транспорт и отели значительно повышаются.

Избежать толп туристов можно, посетив Вьетнам с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В это время погода нестабильна, но редко является экстремальной. Это хорошее время для путешествия, особенно если хочется избежать толп туристов, сэкономить деньги и осмотреть всю страну. Особенно благоприятным периодом для изучения островов и бухты Халонг является октябрь-ноябрь, так как здесь в это время дни больше сухие, чем влажные, и температура умеренная.