Странные блюда Вьетнама, попробовать которые решится далеко не каждый

Кухни мира довольно сильно отличаются друг от друга. То, что вкусно для нас, далеко не всегда будет таким для жителей других стран.

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Однако есть блюда, которые покажутся странными не только россиянам, но и другим европейцам. Пример тому – блюда Вьетнамской кухни. “Рамблер” рассказывает о самых странных кулинарных решениях этой азиатской страны.

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Креветка кокосового ореха

Такое странное название получили личинки, которые любят полакомиться кокосом. Как правило, их подают живыми вместе с соусом чили. Блюдо довольно специфическое, но оно одно из самых популярных во Вьетнаме.

Суп из черной курицы

А вот это блюдо может понравиться туристам. Выглядит оно довольно приятно. Тот же самый куриный суп, однако для его приготовления используют специальную черную курицу. В блюдо также добавляют лекарственные травы и сухофрукты, что делает суп необычайно полезным. В него входит еще один ингредиент – горькое корневище, однако употреблять его в пищу лучше не стоит. Вьетнамцы используют его в качестве специи. Принято считать, что суп из черной курицы имеет особую пользу для женщин.

Морские улитки

Это блюдо тоже пользуется особой популярностью во Вьетнаме. Зачастую из улиток готовят суп. Следует отметить, что во Вьетнаме блюда подаются исходя из времени суток. Так, суп из морских улиток – вечерние кушанье. Есть и определенные правила, которые помогут приобрести правильный продукт. Для начала покупатель должен определиться, какой тип улиток ему хочется употребить, затем понять, какой способ приготовления выбрать. В конце останется подобрать дополнительные ингредиенты. Как правило, улиток употребляют с имбирем или лемонграссом.

Жареные насекомые

Вьетнамцы отдают предпочтение жареным сверчкам, так как они богаты полезными веществами. Их даже специально выращивают на ферме. Для приготовления необходимо просто обжарить сверчков, как правило, блюдо употребляется в качестве закуски к пиву. Многие туристы отмечают, что жареные насекомые по своему вкусу чем-то напоминают чипсы.

Утиное яйцо с зародышем