В Шри-Ланке начнут выдавать разрешение на пользование транспортом в аэропорту

Туристы, у которых есть водительские права, с апреля смогут получить разрешение на вождение автомобиля на территории аэропорта, сообщает Travel.ru.

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На данный момент граждане России не могут пользоваться водительскими правами без наличия дополнительного документа. Для этого необходимо обратиться в Департамент автомобильного движения. Однако процесс получения документа довольно сложный и занимает много времени, поэтому туристов редко можно встретить на дорогах.

После нововведения туристы смогут оформить необходимые документы в самом аэропорте. Чиновники уверены, что такая система поможет увеличить приток иностранной валюты в государственную казну.