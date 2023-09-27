$96.24+0.09101.99-0.26

Россиянин стал миллионным туристом на Шри-Ланке

Шри-Ланка встретила миллионного с начала 2023 года туриста. Им оказался путешественник из России по имени Алексей Мазков, сообщает издание Ada Derana.

Мужчина прилетел на отдых с супругой и двумя детьми рейсом авиакомпании Oman Airlines с пересадкой в Маскате. В аэропорту Бандаранаике им вручили подарки.

По словам директора Бюро по развитию туризма Шри-Ланки (SLTPB) Прасада Джаясекара, страна впервые после пандемии коронавируса приняла миллионного туриста за такой короткий срок.

Секретный курорт в Турции: почему стоит посетить невероятный Каш

За январь-август 2023 года Россия заняла второе место среди 188 стран по количеству приехавших на Шри-Ланку туристов. За это время остров посетили 125 тысяч путешественников. Первое место заняла Индия. Оттуда прибыло 170 тысяч человек.

Ранее стало известно, что Таиланд хочет увеличить срок безвизового пребывания для россиян.