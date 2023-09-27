Россиянин стал миллионным туристом на Шри-Ланке
Шри-Ланка встретила миллионного с начала 2023 года туриста. Им оказался путешественник из России по имени Алексей Мазков, сообщает издание Ada Derana.
Мужчина прилетел на отдых с супругой и двумя детьми рейсом авиакомпании Oman Airlines с пересадкой в Маскате. В аэропорту Бандаранаике им вручили подарки.
По словам директора Бюро по развитию туризма Шри-Ланки (SLTPB) Прасада Джаясекара, страна впервые после пандемии коронавируса приняла миллионного туриста за такой короткий срок.
За январь-август 2023 года Россия заняла второе место среди 188 стран по количеству приехавших на Шри-Ланку туристов. За это время остров посетили 125 тысяч путешественников. Первое место заняла Индия. Оттуда прибыло 170 тысяч человек.
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