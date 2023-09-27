Россиянин стал миллионным туристом на Шри-Ланке

Шри-Ланка встретила миллионного с начала 2023 года туриста. Им оказался путешественник из России по имени Алексей Мазков, сообщает издание Ada Derana.

Мужчина прилетел на отдых с супругой и двумя детьми рейсом авиакомпании Oman Airlines с пересадкой в Маскате. В аэропорту Бандаранаике им вручили подарки.

По словам директора Бюро по развитию туризма Шри-Ланки (SLTPB) Прасада Джаясекара, страна впервые после пандемии коронавируса приняла миллионного туриста за такой короткий срок.