Овербукинг хотят законодательно урегулировать

Под овербукингом, или в переводе с английского языка "сверхбронированием", подразумевается ситуация, при которой проданных на рейс билетов больше, чем мест в самолете.

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Как передает "РИА Новости", в Российском союзе туриндустрии (РСТ) предлагают на законодательном уровне предусмотреть внедрение системы компенсации на случай ситуации, когда пассажир при наличии билета не может попасть на рейс из-за фактической нехватки мест.

"Сейчас он (овербукинг) не запрещен, но законодательно не регламентируется, в итоге пассажиры ничего не получают от авиакомпаний. Должны быть четкие и понятные для всех правила", – приводятся слова президента РСТ Дмитрия Горина.

По словам председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, в подобных обстоятельствах пассажиры, как правило, остаются и без перелета, и без достойной компенсации. И даже при условии положительного исхода рассмотрения дела в суде человек, пострадавший от овербукинга, затрачивает на весь этот процесс немало времени и ресурсов.