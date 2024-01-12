Когда речь заходит о пляжном отдыхе, большинство туристов автоматически думают о лете как о лучшем времени года. Однако это не всегда так.

Есть немало стран, где зимой климат гораздо более комфортен для отдыха и экскурсий, нежели в знойное лето.

Одна из таких стран – Объединенные Арабские Эмираты.

Зимой отдых в ОАЭ гораздо лучше, чем летом. Во-первых, в это время года здесь гораздо комфортнее относительно жары. Летом температура днем поднимается до +45 С, что создает экстремальные условия. Зимой же жара спадает, температура обычно находится в пределах +30 С, что делает ее комфортной для пляжного и активного отдыха.