3 страны, в которых лучше отдыхать зимой, чем летом: видео
Когда речь заходит о пляжном отдыхе, большинство туристов автоматически думают о лете как о лучшем времени года. Однако это не всегда так.
Есть немало стран, где зимой климат гораздо более комфортен для отдыха и экскурсий, нежели в знойное лето.
Одна из таких стран – Объединенные Арабские Эмираты.
Зимой отдых в ОАЭ гораздо лучше, чем летом. Во-первых, в это время года здесь гораздо комфортнее относительно жары. Летом температура днем поднимается до +45 С, что создает экстремальные условия. Зимой же жара спадает, температура обычно находится в пределах +30 С, что делает ее комфортной для пляжного и активного отдыха.
Ранее «Рамблер» писал про самые дешевые страны мира для отдыха.
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