Самые дешевые страны мира: куда съездить, чтобы сэкономить

Далеко не всегда дешевый отпуск оправдывает ожидания. Туроператоры часто предлагают горящие туры по привлекательной цене, однако иногда отпуск омрачается некоторыми нюансами, о которых не предупреждают заранее. Например, дополнительными взносами, сборами и выплатами, которые делают отдых уже не таким дешевым.

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“Рамблер” разобрался, путешествие в какие страны действительно будет недорогим и позволит сэкономить, при этом проводя отпуск в живописном и интересном месте.

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Вьетнам

Вьетнам – один из лидеров туристических направлений среди россиян, и это неспроста. Дело в том, что Россия и Вьетнам уже очень долго сотрудничают и поддерживают друг друга. Русским в стране всегда рады и готовы принимать гостей круглый год, так как погода во Вьетнаме почти круглый год жаркая и солнечная. К тому же, инфраструктура в стране постоянно развивается, а цены на жилье и питание порадуют любого туриста. Море теплое в любое время года, для туристов организовывают множество пляжных активностей и развлечений, а еще проводят экскурсии, которые тоже стоят недорого.

Шри-Ланка

Стоимость жизни здесь очень низкая, она находится на предпоследней строчке в мире, уступая лишь Палестине. Шри-Ланка – островное государство, которое завораживает туристов красотой дикой природы. На острове можно покататься на серфинге, при этом не потратив на развлечение баснословные суммы. Туристы будут приятно удивлены низким ценам и приятной погодой, которая царит на Шри-Ланке круглый год.

Индия

Эта страна привлекает тех, кто устал от классического отдыха и хочет изведать что-нибудь необычное и экзотическое. Индия пестрит культурными традициями и колоритом, но есть и другое важное преимущество – стоимость отдыха. Удивительно, но факт: Индия – одна из самых дешевых стран мира, но при этом она находится на третьем месте среди стран с самым большим количеством миллиардеров. Индия контрастна, в ней переплетаются бедность и богатство, красота и грязь. Некоторые отели предлагают номера за пару долларов в сутки, а чтобы вкусно поужинать, придется заплатить еще меньше. Поэтому чтобы хорошо провести отдых в Индии совсем не нужно тратить большие суммы, страна предоставляет комфортные условия даже для самых экономных туристов.

Марокко