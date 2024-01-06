В Сенегале начали строительство мемориала жертвам работорговли

ХАРАРЕ, 6 января. /ТАСС/. Президент Сенегала Маки Саль официально объявил о начале работ по возведению мемориала жертвам работорговли - невольникам, вывезенным из Африки в Северную и Южную Америку. Об этом сообщила газета Le soleil.

© Unsplash.com

«Мемориал [на острове] Горе призван напоминать о нашей истории с тем, чтобы ошибки прошлого никогда не повторились,— цитирует президента газета. - Как небьющееся зеркало, он останется отражением и материальным свидетельством общей памяти народа, всей Африки и африканской диаспоры. Это не просто сооружение, это книга истории, открытая для изучения всему миру. Здесь когда-то происходило немыслимое - здесь собирали мужчин, женщин и детей, заковывали в цепи, пытали, миллионами увозили в рабство», — сообщает издание.

Расположенный в 2 км от Дакара остров Горе был крупнейшим центром торговли рабами на всем африканском побережье в течение почти 400 лет. Крепость-тюрьма "Дом рабов" на острове, открытом мореплавателем Динишом Диашем в 1444 году, была включена ЮНЕСКО в 1978 году в Список объектов всемирного наследия. Остров Горе стал символом торговли людьми, оттуда партии невольников забирали для плавания в трюмах судов через Атлантику к американским плантациям.

Идея создать мемориал впервые появилась 30 лет назад. Его площадь составит 35 тыс. кв. м, будет возведен стальной монумент высотой 108 м. Там же разместятся центр изучения работорговли, библиотека, кинотеатр, выставочный зал, сцена для театральных представлений, магазины изделий местных ремесленников.

Если брать не только США, но и другие государства Америки, то вывоз туда рабов из Африки, как полагают ученые, начался с конца XV века. С тех пор в колонии Северной и Южной Америки с Африканского континента было доставлено не менее 12 млн рабов.