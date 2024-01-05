Челябинец об отдыхе в Гоа: «Туристы маются от безделья»

Экзотические курорты Гоа становятся все более востребованными у южноуральских туристов. «Индийская Ривьера» омывается теплым Аравийским морем, а на местных пляжах белые пески. Но есть и «подводные камни». Как сегодня себя чувствуют российские отдыхающие в одном из самых популярных регионов Индии, «ФедералПресс» рассказал челябинец Алексей Размочкин.

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Жизнь в Гоа

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Южная часть Гоа от Северной отличается тем, что там гораздо спокойнее, меньше туристов, рассказывает Алексей Размочкин. Тут в основном любят тусовки, но они стали проходить мирно, потому что участвуют местные жители.

Отдыхающие в основном передвигаются на мопедах или байках. Но такие средства передвижения крайне опасны. Многие падают, даже есть жертвы.

«На улицу стараемся выходить примерно в 7 утра, плаваем в море, а к 9 часам уже возвращаемся обратно, так как наступает жуткая жара. Приходится сидеть в номере до вечера», – сообщил Алексей.

Российских туристов в Гоа мало

Часто на Гоа бывают перепады с электричеством. В дешевых номерах нет кондиционеров, в комнатах под потолком работает огромный вентилятор. Когда электричество отключают, он перестает работать. Жара достигает 40 градусов. И в номере не останешься, и на улице невозможно находиться.

«Алкоголь здесь дешевый, но преимущественно фальсификат. А за пределами Гоа в основном курят гашиш. На территории штата литр стеклянной 750-граммовой бутылки рома стоит 250 рупий (примерно 250 рублей). Но все равно это пойло, хотя и дешевое. Маленькие пластмассовые бутылочки продают по 50 рупий», – говорит челябинец.

Випассана (вид медитации в буддизме) здесь поставлена на поток. Люди по десять часов сидят на коврике и даже не шевелятся. А в России это направление слабо развито.

Гоа, по словам Алексея, на самом деле пропитан мистикой.

«Вот пример: у меня в туалете перегорела лампочка. Вечером пошел на танцы, там стоит дерево баньян. Залез рукой в дупло – а там лампочка. Пришел домой, поменял – работает», – рассказывает он.

Спасение живых

«Рыбаки примерно в 4–5 утра по местному времени уходят в море, потом часа два спят, а после перебирают сети. Бывает, в снасти попадают морские змеи, рыбаки их выбрасывают. Причем их не волнует, выживут змеи или нет. А мне больно смотреть, как пресмыкающиеся задыхаются, пытаясь уйти в море, поэтому спасаю их по возможности. Все хотят жить», – говорит Алексей.

Что касается других животных, то в Гоа, по его словам, очень много противных желтых обезьян, так называемых бандерлогов. Ты не успеваешь поднять голову, а они начинают прыгать. Воруют сотовые телефоны, другие личные вещи.

Почему челябинцам разонравился отдых на индийских курортах

По словам Алексея, раньше он постоянно отдыхал в Гоа (в Арамболе), цены на жилье были приемлемые. А сейчас ситуация изменилась. Для сравнения, туристам, которые приезжают на длительный срок, а не по «пакетному» туру, жилье сдавали за символическую стоимость. Алексей жил в комнате с холодильником, плиткой, к которой подключен газовый баллон, за 6 тыс. рублей в месяц. А нынче аналогичные условия предлагают за 10–11 тыс. рублей.

«Ранее я охотно приезжал в Гоа, встречался с друзьями. В первый год путешествия я умудрился поучаствовать в съемках в местном Болливуде, в Мумбаи, относительно недалеко от Гоа. Снимали фильм. Платили довольно неплохо, по нынешним расценкам – 2 тысячи рупий за съемочный день, продолжительность которого составляла 12 часов. В последующие годы приглашений уже не было. Теперь на отдыхе русских очень мало, всех вытеснили местные индусы. Туристы слоняются и маются от безделья», – говорит Алексей Размочкин.