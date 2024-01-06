В Анталье заявили, что россияне в 2023 году стали лидерами по созданию компаний

СТАМБУЛ, 6 января. /ТАСС/. Россияне зарегистрировали в 2023 году в Анталье 255 компаний, значительно обойдя представителей других стран по созданию коммерческих структур. Об этом свидетельствуют данные Торговой палаты средиземноморского курорта.

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Всего в 2023 году в Анталье была зарегистрирована 791 компания с иностранным участием. В целом иностранцами на курорте созданы 6,1 тыс. коммерческих структур из действующих 62 тыс.

По данным Торговой палаты Антальи, 83 компании в 2023 году были зарегистрированы гражданами ФРГ, 64 - Ирана, 53 - Украины, 42 - Азербайджана. Основными сферами их деятельности являются строительство (71), информационные технологии (57), заведения общепита и развлечений (53).

Согласно статистике департамента по вопросам миграции МВД Турции, в Анталье, по состоянию на 21 декабря 2023 года, проживали 116,9 тыс. иностранцев с временными видом на жительство. Из них свыше 12 тыс. приобрели жилье на курорте, отмечает агентство DHA.