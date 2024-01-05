«Лучшее, что видел в жизни» Почему россияне летят в Турцию летят на курорт вне сезона

Турция из года в год удерживает позиции любимейшего направления у российских туристов, отдыхающих за рубежом, и это не изменил даже скачущий курс лиры и подорожание отдыха. Безусловный фаворит у жаждущих моря и солнца отечественных путешественников — это по-прежнему курорты провинции Анталья, раскинувшиеся на побережье Средиземного моря. Летом здесь яблоку негде упасть и практически отовсюду слышна русская речь, однако провинция остается центром притяжения россиян и путешественников из других стран даже в зимние месяцы. Корреспондентка «Ленты.ру» отправилась на Анталийское побережье в декабре и узнала, что отечественные (и не только) туристы находят в ней не в сезон.

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В Турцию за острыми ощущениями

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«Правильно говорят: дурная голова ногам покоя не дает!» — ругала себя я, пока на мне закрепляли многочисленную амуницию для полета на зиплайне. Одного взгляда с точки отправки хватило, чтобы понять: поездка предстоит как минимум бодрая. С высоты птичьего полета пейзаж национального парка «Каньон Кепрюлю», где предлагают попробовать экстремальное развлечение, выглядел еще более прекрасно, однако оценить его в полной мере мешал бьющий в голову адреналин.

Примерно за полтора часа до этого автобус с группой туристов из России осторожно полз вверх, огибая зеленые склоны живописного нацпарка. «Горы и море — вот две главные вещи, успокаивающие человека», — отметил гид Рамазан. Однако не всем пассажирам было спокойно: волнение от решения опробовать зиплайн накатило еще в начале поездки, когда машина пересекала уютные деревушки у подножия гор.

Большая часть группы от такого развлечения и вовсе отказалась, ссылаясь на страх высоты или нелюбовь к экстриму. Два других согласившихся храбреца мирно дремали или болтали, казалось бы, совсем не переживая о предстоящем. Обсуждая грядущий спуск по зиплайну, кто-то из группы уверял: решившихся испытать себя ждет незабываемый экстремальный опыт с выбросом гормонов мощнее, чем на американских горках.

«Раз, два, три... Приятного полета!» — и трое смельчаков одновременно заскользили вниз на параллельных канатах. Безудержный страх, паника, желание отмотать время назад и отказаться от зиплайна — всего этого я, увы, не ощутила, стремительно пролетая над каньоном Тазы. Вопреки ожиданиям, спуск по зиплайну оказался хоть и быстрым (как уверяют организаторы, скорость может достигать 130 километров в час), но достаточно плавным и без какой-либо тряски.

400 метров высота, с которой начинается спуск по зиплайну в каньоне Тазы

Во время полета холодный ветер бил в лицо, внизу простиралась бесконечная зелень с извилиной реки, и единственным сожалением было то, что нельзя остановиться и хорошенько полюбоваться впечатляющим пейзажем. Спуск длился несколько минут, но пролетели они мгновенно — и определенно не стоили всей гаммы волнений.

Однако добраться до каньона Тазы стоит не только ради того, чтобы отправиться в полет с высоты 400 метров. Туристов со всего мира сюда влечет буйная природа: густой лес, монументальные скалы и яркая изумрудная река Кепрючай, в которой обитает форель, — ее, кстати, можно попробовать в местных ресторанах.

Стоя на смотровой площадке каньона, ощущаешь себя будто в толкиновском Средиземье — пейзаж напоминает виды из «Хоббита» и «Властелина колец». «Место, где чувствуешь мощь и красоту природы», «Вид магический», «Самое лучшее, что я видела в своей жизни», — пишут об этой локации туристы в Google-отзывах. Они же предупреждают: приезжать сюда лучше или рано утром, или вечером, чтобы не столкнуться с группами туристов.

Каньон Тазы был открыт для посещения массовой публикой совсем недавно: в 2017 году на него наткнулся местный фотограф

В национальный парк можно отправиться и ради обычного пикника, что зачастую делают не только туристы, но и местные жители. Но, пожалуй, главное развлечение для посещающих это место туристов — сафари на джипах и сплав (он же рафтинг) по реке. Наибольшим спросом они пользуются, конечно, в более жаркое время года, однако компании проводят такие экскурсии даже зимой.

Еще один вид экстремального отдыха, который в Анталье можно найти круглый год, — полет на параплане. А менее склонные щекотать себе нервы, но все же жаждущие активно провести время зимой гости могут арендовать велосипед и отправиться изучать красоты курорта на одном из туристических маршрутов (они в изобилии есть в сети). Велосипеды в Анталье можно взять в аренду не только в пунктах проката, но и в некоторых отелях.

Скорость, бодрящий свежий воздух и виды, заставляющие каждую пару минут останавливаться и хвататься за телефон, — именно так запоминается велосипедная поездка по району плотины Оймапинар, возведенной в 1980-е годы. Высота 185 метров — не рекорд среди плотин, однако взгляд неискушенного туриста гидросооружение приковывает. А по дороге от плотины к городу встречаются останки другого сооружения, построенного примерно во II веке нашей эры, — акведука, снабжавшего водой город Сиде.

В провинции Анталья располагаются одни из самых потрясающих пеших маршрутов в мире, в том числе Ликийская тропа и тропа Святого Павла, рассказывают в Go Türkiye — проекте турецкого Министерства культуры и туризма. Пройти какой-либо из этих маршрутов целиком — задача для опытного туриста и любителя походов, ведь протяженность каждой из них — порядка 500 километров. Обе тропы проходят через богатые историей места и древние руины, однако путь Святого Павла менее популярен, и маршрут считается более диким.

Многие туристы предпочитают не проходить Ликийскую тропу целиком (на это может уйти около месяца), а выбирают небольшие отрезки для прогулки

«Даже в шортах ходят в январе»

Хотя Анталья традиционно считается одним из главных направлений для летнего отдыха, россияне летят туда и в низкий сезон. Как Российском союзе туриндустрии (РСТ), зимой среди туристов остаются очень востребованы отели в Анталье, работающие по системе «все включено».

В топ-пять турецких направлений с ноября по начало марта входят Сиде, Алания, Анталья, Стамбул, а также Бодрум и Кемер, раскрыла директор по развитию ICS Travel Group Оксана Волканова. Эти же города, за исключением Стамбула, отечественные туристы активно выбирают и для летнего отдыха в Турции.

Россияне отправляются в Анталью и на новогодние праздники. Как Ассоциации туроператоров России (АТОР), именно отечественные туристы, а также жители Балкан в основном формируют спрос на гостиницы в этом курорте на Новый год. Желающих встретить 2024 год у моря оказалось достаточно: в конце декабря АТОР сообщила, что путевки в Анталью почти закончились и ожидается, что отели в праздничную ночь будут заполнены на сто процентов.

При этом, как отмечали в ассоциации, за год средний чек на новогодние праздники на Анталийском побережье вырос. К примеру, у туроператора FUN&SUN он составлял порядка 217 тысяч рублей на двух взрослых, а у Coral Travel — 176 тысяч рублей также на двоих

Что так манит россиян в Турции даже, казалось бы, в неподходящий для отдыха там сезон? По Алексея Волкова, один из факторов — открытость страны для отечественных туристов. Кроме того, простая логистика.

Главный вопрос для многих российских туристов, отправляющихся за рубеж в холодное время года, — погода в точке назначения. И хотя в Анталье зимой не дождешься жары, какая царит в это время в Таиланде или на Шри-Ланке, житель средней полосы России, уже смирившийся со снегом и холодом на родине, наверняка получит удовольствие от контраста погоды.

Кажется, что от зимы тут разве что название: в декабре, январе и феврале дневная температура обычно составляет в диапазон плюс 13-15 градусов, однако может повышаться до плюс 18 градусов и выше.

В том, что зимняя погода в провинции Анталья вполне комфортна и можно даже погреться, уверяют и отечественные блогеры. «Днем на солнце температура вполне позволяет находиться в одной спортивной кофте либо даже иногда в футболке. Очень много я вижу здесь русских, которые даже в шортах ходят в январе»,– описывал погоду в Анталье блогер из России Михаил, автор канала «Семейная ферма», отдыхавший в провинции в январе 2023 года. По словам россиянина, пока стояла хорошая погода, он даже купался в море.

«Зима в Турции такая: если хорошая погода и светит солнце, можно спокойно загорать. И да, можно загореть хорошо, если весь день пролежать. Люди также купаются, 19 градусов море сейчас. Но это уже на любителя, я бы не рискнула», – делилась в декабре 2023 года живущая в Анталье блогерша из России Татьяна Яшасын.

А автор Дзен-канала «Жизни странствие», регулярно отдыхающая в Турции не в сезон, добавила: погода зимой в Анталье хорошо подходит для тех, кто не переносит сильную жару.

Средиземное море не остывает так сильно, как Черное, и даже зимой его температура редко опускается ниже 16-17 градусов. В этом году было от 18 до 20 градусов, и многие купались в море, мы в том числе. (...) Какая бы ни была зима, как только в Анталье выглядывает солнце, становится жарко Автор Дзен-канала «Жизни странствие»

Считается, что зимой в Анталье часто идут дожди. Впрочем, по словам гида, климат поменялся: если раньше слабый дождь мог моросить в провинции целый месяц, то сейчас он идет не так часто, однако может быть сильным. А блогеры-туристы обычно сравнивают зимние осадки в Анталье с летним или раннеосенним дождем в России и уверяют, что он не холодный. Тем не менее многие рекомендуют взять с собой дождевики или зонты.

Кроме того, живущие в Анталье россияне предупреждают: если снимать квартиру, то из-за отсутствия центрального отопления, к которому отечественные граждане так привыкли дома, зимой может быть довольно прохладно.

Еще один фактор, привлекающий отечественных туристов зимой в Турцию, — возможность более выгодного по сравнению с летом путешествия. Предновогодние цены на отдых в этой стране каждый год Наталья Лазарева. По ее словам, на сам Новый год и праздники по многим направлениям цены обычно держатся, однако после 10 января они понижаются. Если сравнивать с июлем и августом, то зимой цены в отелях в Турции в три раза меньше, утверждает глава сети отелей Dobedan Шевкет Билен.

По данным АТОР, отдохнуть в Турции в декабре 2023 года можно было по стоимости на 25 процентов ниже по сравнению с ноябрьскими ценами

Однако авиабилеты традиционно дорожают к Новому году, и полеты в Турцию в этом случае — не исключение. Так, самый дешевый билет из Москвы до Антальи на одного взрослого с вылетом 28 декабря и возвращением 3 января обошелся бы в 34 тысячи рублей. Такую цену предлагал лоукостер «Победа», багаж был включен. А билет с тем же направлением, но с вылетом 10 января и возвращением 16 января, обошелся бы дешевле — на момент написания материала есть предложения в районе 22-23 тысяч рублей.

Отдых культурный и материальный

Немаловажным плюсом поездки зимой в Анталью туристы называют отсутствие привычных в высокий сезон толп отдыхающих. Правда, у этого есть обратная сторона: из-за недостаточного спроса некоторые гостиницы и рестораны могут не работать зимой. Помимо того, в отелях может быть не полностью доступен весь спектр развлечений, предлагаемых в теплое время года. Тем не менее без досуга гостей не оставляют: это и SPA, и крытые бассейны, и спортивные залы, и различные фитнес-тренировки, и живая музыка.

А ограниченные возможности пляжного отдыха зимой в Анталье можно компенсировать не только спортивной и экстремальной, но и культурно-исторической программой. В бурном прошлом Антальи есть и хеттский, и греческий периоды, и захват Александром Македонским, и подчинение Риму (а позднее — Византии). Яркие слепки эпох в этом регионе, дошедшие до наших дней, — античные города.

Так, древний город Сиде на берегу моря располагается в 15 минутах езды от центра Манавгата. Из Аланьи до него добираться на машине чуть больше часа, из города Анталья — порядка полутора часов. Эта достопримечательность популярна как у гостей из-за рубежа, так и самих турок. В нем сохранились останки городских ворот, храма, дворца, театра, рыночной площади и не только. Прогуливаясь по Сиде, невольно ощущаешь себя на страницах учебника античной истории. А жемчужина города — колонны храма Аполлона.

Вдоволь проникшись духом истории, турист может отдохнуть, любуясь морем на пристани. Кроме того, рядом с древним городом находятся множество кафе и ресторанов, а также сувенирные лавочки

Конкуренцию Сиде в Анталье составляют многие другие древние города. Останки цивилизаций щедро рассыпаны по провинции. Так, отдыхая в Кемере, можно доехать до Фаселиса, в Каше — до античного города Патара, а недалеко от Аланьи находятся руины Сиедры.

Не покидая город Анталью, ощутить дыхание старых эпох можно, прогулявшись по району Калеичи — историческому центру курорта. Это одна из визитных карточек Антальи и место, которое традиционно называют одним из первых, когда речь заходит о главных достопримечательностях города. Как отмечают туристы, на прогулку по узким улочкам старого города нужно выделить несколько часов: чтобы и рассмотреть архитектуру, и заглянуть на базар, и поесть в компании местных кошек.

Калеичи снаружи и внутри окружен стенами, как подкова. Эти стены — совместное произведение эллинистического, римского, восточно-римского/византийского, сельджукского и османского периодов Go Türkiye

Важно не забыть про изюминку старого города — Ворота Адриана, возведенные в 130 году в честь римского императора Адриана. Не менее примечателен и другой объект исторической ценности — минарет Йивли. Восходящий ввысь на 38 метров, он виден почти из любого места в Анталье и по праву считается символом города.

«Такое ощущение, что попал на съемки "Великолепного века", однако все дома и улицы настоящие. Очень аутентичное место — не передать словами!», «Каждый год, приезжая, брожу по улочкам и влюбляюсь все больше», «Самое атмосферное место в Анталье», – такими впечатлениями от Калеичи делятся российские путешественники.

Курортам провинции Анталья есть что предложить и любителям шопинга. Помимо базаров и местных магазинчиков, туристы стекаются в торговые центры. На тему того, насколько в Турции теперь выгодно закупаться одеждой и аксессуарами, путешественники яростно спорят. Однако если в чем и можно быть уверенными, так это в наличии ушедших из России магазинов. В торговых центрах в городах провинции можно закупиться в Adidas, H&M или Marks & Spencer и у ряда других зарубежных ретейлеров.

В городе Анталья еще и работает IKEA, где российские туристы нередко закупаются небольшими по габаритам вещами или просто отводят душу, разглядывая ассортимент

Совместить шопинг и развлечения можно в турецком Диснейленде — тематическом парке The Land of Legends, расположенном недалеко от Белека. Он представляет собой огромную территорию, разбитую на шопинг-зону с магазинами известных брендов, парк развлечений, аквапарк (зимой он закрыт) и отель. Аттракционы, шоу дельфинов, представление героев мультсериала «Маша и Медведь», красочное вечернее шоу — лишь некоторые из доступных гостям возможностей. Зимой парк по-праздничному украшен, а в программу добавлены тематические развлечения: встреча с Санта-Клаусом и зимнее представление, выступление рождественского хора.

На конец декабря билет в The Land of Legends на взрослого (от 12 лет), приобретаемый на сайте парка, стоит 25 долларов — около двух тысяч рублей по текущему курсу. Некоторые туристы покупают экскурсию в парк у туроператоров. В таком случае билет обойдется дороже, однако в него, как правило, входит еще и трансфер. Стоит учесть, что еда и напитки на территории парка, как отмечают российские туристы, недешевые.

25 долларов стоил в декабре билет на взрослого посетителя в парк The Land of Legends

Туристы, посетившие The Land of Legends, предупреждают: на отдых в парке лучше выделить весь день. Кроме того, стоит заранее хорошо изучить его карту и спланировать досуг, так как в противном случае есть риск растеряться.