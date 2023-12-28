Как пользоваться японскими скоростными поездами: видео
Синкансэны – это скоростные поезда в Японии, своеобразная визитная карточка страны. Они отличаются невероятной скоростью, точностью и безопасностью.
Чтобы воспользоваться синкансэном, нужно приобрести билет заранее, так как они очень востребованы. Билеты можно купить в специальных автоматах на вокзалах, через интернет или в офисах JR (Japan Railways).
В синкансэне очень важно соблюдать правила и следовать расписанию. Например, поезда отправляются и прибывают с точностью до секунды. Поэтому посадка заканчивается за 1-2 минуты до отбытия.
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