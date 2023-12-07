Чего не стоит делать туристам на Шри Ланке: видео
Шри-Ланка – удивительный тропический остров с богатой культурой и гостеприимными жителями.
Однако есть несколько важных правил поведения, которые туристы должны знать, чтобы избежать неприятностей.
На острове строго запрещено обижать или провоцировать обезьян. Эти животные священны для буддистов, и любые действия против них могут повлечь штраф или даже тюремное заключение.
Кроме того, фотографирование местных женщин без их разрешения считается грубым нарушением этикета. Ланкийцы очень ценят скромность и уважение личного пространства.
На Шри-Ланке также действуют очень строгие законы, запрещающие оскорбление религиозных чувств, непристойное поведение в общественных местах и другие нарушения. Любой инцидент может привести к штрафам, аресту или даже депортации.
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