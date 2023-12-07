Шри-Ланка – удивительный тропический остров с богатой культурой и гостеприимными жителями.

Однако есть несколько важных правил поведения, которые туристы должны знать, чтобы избежать неприятностей.

На острове строго запрещено обижать или провоцировать обезьян. Эти животные священны для буддистов, и любые действия против них могут повлечь штраф или даже тюремное заключение.

Кроме того, фотографирование местных женщин без их разрешения считается грубым нарушением этикета. Ланкийцы очень ценят скромность и уважение личного пространства.

На Шри-Ланке также действуют очень строгие законы, запрещающие оскорбление религиозных чувств, непристойное поведение в общественных местах и другие нарушения. Любой инцидент может привести к штрафам, аресту или даже депортации.