Недавно СМИ облетела новость об открытии авиарейсов из России в Гонконг. Первые из них запустят уже 23 декабря. Однако путешественнику стоит помнить о том, что Гонконг — не самый простой город. В нем азиатская культура переплетается с европейскими нравами, создавая тем самым уникальную смесь из традиций и правил.

О том, как правильно вести себя туристу в Гонконге, читайте в нашем материале.

Не говорите о политике

Тема политики в Гонконге сегодня особенно остра. Однако это не значит, что местные готовы рьяно обсуждать ее, особенно с туристом. В гонконгском обществе все еще существует боязнь открыто рассказывать о своих политических убеждениях. Предполагается, что любые слова могут дойти до ушей тайной полиции, что плохо кончится для болтуна.

В беседе с жителями Гонконга следует избегать политической темы. В целом это открытый и дружелюбный народ. При встрече с незнакомыми людьми первым делом местные спрашивают «Вы уже поели?».

Уважайте религию

Гонконг совмещает в себе азиатские традиции с европейскими манерами. Город заставлен высотными зданиями и в нем полно заведений с кухней разных стран. В то же время у местных особое отношение к религии. Изменить это не смог даже обосновавшейся тут космополитизм.

Туристам в Гонконге следует проявлять уважение к монахам и культовым сооружениям. Это касается не только храмов, но и памятников. Ни в коем случае не забирайтесь и даже не прикасайтесь к статуе Будды. Это может привлечь к вам внимание полицейских. Также не стоит пытаться фотографироваться с монахами и аккуратнее снимать достопримечательности религиозного толка.

Не курите

Гонконг привык к модно одевающейся молодежи и кухне из самых разных уголков Земли. Здесь полно мигрантов из других стран, которые выбрали этот город местом для жизни. Но даже им, как и местным, приходится отказываться от курения в определенных локациях.

Путешественнику, оказавшемуся на родине Джеки Чана и Брюса Ли, не следует курить в общественных помещениях, на некоторых уличных площадках, на рабочем месте (даже чужом) и в определенных частях ресторанов. Штраф за нарушение этого правила около 17 тысяч российских рублей.

Не сорите

Гонконг стоит на страже экологии. Этот город известен строгим отношением к выбрасываемому мусору. Причем он в равной мере касается как местных, так и туристов. По суровости штрафов этот город может соперничать разве что с Сингапуром, который известен огромной платой за нарушение правил поведения.

За плевки на улице и разбрасывание мусора в Гонконге предусмотрен штраф в размере 3 000 местных долларов. По курсу на ноябрь 2023 года это около 385 долларов США и почти 40 000 тысяч рублей.