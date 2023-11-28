«Нам такое и не снилось». Туристка — о походе в супермаркет Стамбула

«Выйдя из супермаркета, лишний раз порадовалась за себя — и за то, что успела воплотить свою мечту в жизнь, когда еще позволяли средства, и за то, что живу в России. Да, впереди еще пять месяцев жуткой зимы. Но лучше уж со снегом и холодом, чем с такой инфляцией», — заключила путешественница.