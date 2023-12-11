6 особенностей быта в Японии, которые поражают туристов

Япония – удивительная страна с неповторимым колоритом, которая ежегодно привлекает миллионы туристов со всего мира. Япония поражает приезжих своей природой, архитектурой, едой и, конечно, культурно-бытовыми особенностями, которые разительно отличаются от европейского менталитета.

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Подробнее о том, чем удивляют японцы путешественников, читайте в материале "Рамблера".

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Публичное проявление чувств – табу

В европейских странах вы увидите множество влюбленных пар, которые держатся за руки, обнимаются и целуются у всех на виду. Такое поведение в Европе едва ли у кого-то вызывает вопросы. В Японии между тем все иначе – здесь не принято проявлять чувства на публике. Даже если вокруг ни души японцы не станут целоваться или обниматься за пределами дома.

Запрет на трапезу в общественном месте

Как бы голодны вы ни были, постарайтесь употреблять пищу в кафе или ресторанах, а не в общественных местах. Если человек ест в непредназначенном для этого месте, японцы могут расценить такое поведение как неуважение к окружающим. При этом существует исключение: так, употреблять мороженное на глазах у других считается вполне приемлемым.

Отсутствие бумажных полотенец

В туалетах торговых центров и в других общественных мест порой бывает крайне сложно найти бумажные полотенца, чтобы вытереть руки. Японцы считают, что каждый человек на всякий случай должен носить свое полотенце для таких целей.

Запрет на татуировки

Официального закона, запрещающего наносить татуировки на тело, в Японии нет. Однако в публичных местах – например, в банях и в саунах – нередко можно встретить плакаты, на которых сказано, что людям с татуировками сюда вход закрыт. Это правило в равной степени касается как местных жителей, так и туристов.

Отсутствие урн

Будьте готовы к тому, что в общественных местах найти урну практически невозможно. При этом на улицах очень и очень чисто. В чем секрет? Дело в том, что японцы носят мусор с собой, чтобы затем выкинуть в специальный контейнер в соответствии с правилами сортировки отходов.

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