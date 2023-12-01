Япония славится своей уникальной культурой и традициями, которые часто удивляют иностранных туристов.

Уважение играет огромную роль в японской культуре и является одной из её ключевых ценностей. Именно этой особенностью воспитания обусловлены многие японские правила.

Чаще всего иностранцев удивляют правила поведения в общественном транспорте. В Японии они довольно строгие и специфичные. Разговоры по мобильному телефону в общественном транспорте запрещены, также пассажирам на время поездки нужно перевести телефон в беззвучный режим.

К тому же, существует чёткая система очередности выхода и входа в поезда. Нужно следовать обозначенным линиям и стрелкам на полу или платформе. Если вы решите прорваться в вагон вне очереди, японцы сочтут это за оскорбление.