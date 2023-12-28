Авиапассажирка переключала ногами каналы и разозлила всех
22 декабря Сара Бенгард под ником @eade_bengard опубликовала в соцсети X фотографию, которую сделал ее брат, летевший на Гавайи.
На снимке видно, что пассажирка запрокинула ноги на спинку следующего стула и пальцами на ногах переключала каналы на экране.
«Это заслуживает места в списке вещей, запрещенных в полете...
Это заставило меня понять, что люди, которые протирают и дезинфицируют каждый дюйм своего сиденья, возможно, не такие уж сумасшедшие», — подписал фотографию Бенгард.
Девушка добавила:
«Это также яркий пример того, как невежливо люди ведут себя на рейсах в наши дни. Она даже хуже тех, кто смотрит кино без наушников, мешая всем».
Шокированные пользователи в комментариях писали:
«Пожалуйста, скажите нам, что это постановка ради шутки»;
«Просто отвратительно»;
«Это абсурд».
«И люди еще спрашивают, почему я вытираю все поверхности, которые только могу в полете»;
«Раньше я думал, что люди, вытирающие сиденья лизолом перед полетом, выглядят драматичными, но я беру свои слова обратно. Мне очень жаль».
Ранее мы писали о том, чего нельзя делать в полете.