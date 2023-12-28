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Авиапассажирка переключала ногами каналы и разозлила всех

22 декабря Сара Бенгард под ником @eade_bengard опубликовала в соцсети X фотографию, которую сделал ее брат, летевший на Гавайи.

Авиапассажирка переключала ногами каналы и разозлила всех
© Соцсети

На снимке видно, что пассажирка запрокинула ноги на спинку следующего стула и пальцами на ногах переключала каналы на экране.

«Это заслуживает места в списке вещей, запрещенных в полете...

Это заставило меня понять, что люди, которые протирают и дезинфицируют каждый дюйм своего сиденья, возможно, не такие уж сумасшедшие», — подписал фотографию Бенгард.

Девушка добавила:

«Это также яркий пример того, как невежливо люди ведут себя на рейсах в наши дни. Она даже хуже тех, кто смотрит кино без наушников, мешая всем».

Шокированные пользователи в комментариях писали:

«Пожалуйста, скажите нам, что это постановка ради шутки»;

«Просто отвратительно»;

«Это абсурд».

«И люди еще спрашивают, почему я вытираю все поверхности, которые только могу в полете»;

«Раньше я думал, что люди, вытирающие сиденья лизолом перед полетом, выглядят драматичными, но я беру свои слова обратно. Мне очень жаль».

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