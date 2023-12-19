Названа альтернатива отдыху на Кипре для россиян

Кипр ввел санкции против российских туристов, в связи с чем эксперты перечислили несколько альтернативных вариантов для жителей нашей страны.

Руководитель Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар предложил президенту РФ Владимиру Путину вновь вернуть к обсуждению вопрос о прямых рейсах из России на Северный Кипр.

Турецкая сторона давно пытается заманить российских туристов на северную часть популярного острова. Предполагается, что налаживание отношений между государствами поспособствует развитию туризма на Северном Кипре, увеличив число российских путешественников, выбирающих это место для своего отдыха.

Еще в марте 2023 года шли разговоры о том, что на остров будет летать компания Southwind Airlines, маршрут которой из Москвы будет пролегать через Анталью. Однако прямое авиасообщение пока не было запущено.