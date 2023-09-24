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Что посмотреть на Кипре

Кипр называют островом Афродиты, и это не спроста. Белоснежные пляжи, лазурная вода, слияние греческой и турецкой культур делают это место просто необычайным.

Что посмотреть на Кипре
© Unsplash

«Рамблер» расскажет, что можно посмотреть на Кипре.

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Купальня Афродиты

По легендам именно в этом месте Афродита и ее возлюбленный Адонис проводили свои встречи. Купальня греческой богини — это небольшой грот, окруженный растительностью и скалой из известняка.

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Вода здесь всегда холодная, а глубина составляет всего полметра. Считается, что искупавшись в этом месте можно поправить здоровье и обрести красоту на долгие годы.

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Эвкалиптовая роща

В Лимассоле прямо вдоль береговой линии растет эвкалиптовая роща. Это отличное место для прогулок, которое славится не только красотой, но и особым воздухом, насыщенным эфирными испарения от растений.

Эвкалиптовая роща протянулась на полтора километра в длину. Прогулка по ней станет оздоровительной и успокаивающей — научно доказано, что эвкалипт обладает умиротворяющим эффектом.

Национальный парк Акамас

Национальный парк Акамас — это заповедник, в котором сохранилась природа в первозданном виде. В нем есть хвойные леса, галечные пляжи и песчаные бухты с лазурной водой.

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В заповеднике растет миртовое дерево, горная лаванда, орхидеи, розово-пурпурные пионы. Здесь живут 168 видов птиц, 20 разновидностей рептилий и 12 различных млекопитающих.

Шоу танцующих фонтанов в Протарасе

Каждый вечер в городе Протарас происходит шоу фонтанов. Под ритмичную музыку они двигаются, выполняя необыкновенные пируэты. Это сопровождается световым лазерным шоу и спецэффектами в виде дыма и огня.

Шоу сделано с применением одной из самых сложных систем управления фонтанами в мире. 18 тысяч сопел и множество светодиодных ламп создают представление, которое понравится как детям, так и взрослым.

Соленое озеро Ларнака

Большая часть туристов, приезжающих на Кипр, хотя бы раз проезжала мимо Соленого озера. На зимовку сюда прилетают фламинго, которых могут увидеть отдыхающие.

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Полюбоваться розовыми птицами туристы могут с осени до весны. Близко подойти к фламинго невозможно: они держатся на расстоянии от людей. Но увидеть птиц вживую и насладиться их красотой может каждый турист.