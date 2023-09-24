Что посмотреть на Кипре
Кипр называют островом Афродиты, и это не спроста. Белоснежные пляжи, лазурная вода, слияние греческой и турецкой культур делают это место просто необычайным.
«Рамблер» расскажет, что можно посмотреть на Кипре.
Купальня Афродиты
По легендам именно в этом месте Афродита и ее возлюбленный Адонис проводили свои встречи. Купальня греческой богини — это небольшой грот, окруженный растительностью и скалой из известняка.
Вода здесь всегда холодная, а глубина составляет всего полметра. Считается, что искупавшись в этом месте можно поправить здоровье и обрести красоту на долгие годы.
Эвкалиптовая роща
В Лимассоле прямо вдоль береговой линии растет эвкалиптовая роща. Это отличное место для прогулок, которое славится не только красотой, но и особым воздухом, насыщенным эфирными испарения от растений.
Эвкалиптовая роща протянулась на полтора километра в длину. Прогулка по ней станет оздоровительной и успокаивающей — научно доказано, что эвкалипт обладает умиротворяющим эффектом.
Национальный парк Акамас
Национальный парк Акамас — это заповедник, в котором сохранилась природа в первозданном виде. В нем есть хвойные леса, галечные пляжи и песчаные бухты с лазурной водой.
В заповеднике растет миртовое дерево, горная лаванда, орхидеи, розово-пурпурные пионы. Здесь живут 168 видов птиц, 20 разновидностей рептилий и 12 различных млекопитающих.
Шоу танцующих фонтанов в Протарасе
Каждый вечер в городе Протарас происходит шоу фонтанов. Под ритмичную музыку они двигаются, выполняя необыкновенные пируэты. Это сопровождается световым лазерным шоу и спецэффектами в виде дыма и огня.
Шоу сделано с применением одной из самых сложных систем управления фонтанами в мире. 18 тысяч сопел и множество светодиодных ламп создают представление, которое понравится как детям, так и взрослым.
Соленое озеро Ларнака
Большая часть туристов, приезжающих на Кипр, хотя бы раз проезжала мимо Соленого озера. На зимовку сюда прилетают фламинго, которых могут увидеть отдыхающие.
Полюбоваться розовыми птицами туристы могут с осени до весны. Близко подойти к фламинго невозможно: они держатся на расстоянии от людей. Но увидеть птиц вживую и насладиться их красотой может каждый турист.