Куда полететь отдыхать без смены часовых поясов

Для многих путешественников перелеты со сменой часового пояса могут стать настоящим вызовом из-за джетлага. Если вы хотите избежать этой проблемы и насладиться экзотическими приключениями, не меняя режима жизни радикально, читайте новую статью "Рамблера". В ней представлены некоторые дальние направления, которые подойдут для жителей европейской части России.

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1. Найроби, Кения

Найроби и Занзибар – отличные варианты для путешественников из России. После 12-часового перелета вас ждет приятный сюрприз: вы окажетесь в том же времени, что и дома. Таким образом, вы можете наслаждаться экзотикой Африки, не переживая джетлага.

2. Кейптаун, Южная Африка

Кейптаун – отличное направление для любителей природы. Здесь можно встретить трех четвертей всех видов фауны нашей планеты. Смещение времени составляет всего один час после длительного перелета, что практически не влияет на биоритмы.

3. Сейшельские острова

Если вас манит теплое море и пальмы, Сейшельские острова – идеальный выбор. Разница во времени составляет всего один час, и вы с легкостью сможете расслабиться на пляже и наслаждаться природой без долгой акклиматизации.

4. Шри-Ланка

Шри-Ланка – прекрасное место для отдыха на берегу Индийского океана. Смещение времени всего 2,5 часа, что делает этот остров еще более привлекательным для жителей России.

5. Касабланка, Марокко