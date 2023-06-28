Отдохнуть и разориться: 4 самых дорогих города мира в 2023 году
Планируя путешествие, зачастую мы обращаем внимание на цены в пункте назначения. Однако порой бывает и так, что, купив билеты и забронировав жилье, мы уже не переживаем о том, с какими ценами нам придется столкнуться в том или ином городе.
Такая неосторожность может серьезно испортить отпуск, ведь в некоторых городах цены даже на самые простые продукты в супермаркете могут быть в разы выше привычных. Что уж говорить о других туристических тратах, начиная от развлечений и заканчивая сувенирами.
Подробнее о городах, в которых не удастся отдохнуть дешево – в материале "Рамблера".
Сингапур
Сингапур – многонациональный город-государство, площадь которого составляет всего 728,6 км². Качество жизни здесь одно из самых высоких в Азии, и за это приходится платить высокую цену. Сингапур является одним из самых дорогих городов мира за счет отсутствия природных ресурсов – государство зависит от поставок из других стран. Кроме того, в Сингапуре самые дорогие в мире автомобили – так произошло из-за высоких налогов, которые установило правительство с целью сокращения транспорта.
Нью-Йорк, США
Средняя стоимость аренды жилья в "Большом Яблоке" составляет 5000 долларов в месяц. Высокие цены в Нью-Йорке в первую очередь обусловлены быстрорастущим рынком труда, а также состоятельным населением, которое готово платить высокую цену за жизнь в любимом городе. Нью-Йорк – единственный город в мире, в котором проживает более 100 миллиардеров (по данным за 2019 год).
Тель-Авив, Израиль
По данным экспертов, Тель-Авив из года в год входит в рейтинг самых дорогих городов мира по причине того, что шекель продолжает резко укрепляться по отношению к доллару и евро. Кроме того, за последние годы в Тель-Авиве сильно выросли цены на продукты питания, транспорт и алкоголь, поэтому теперь жизнь здесь не по карману даже некоторым израильтянам.
Гонконг, Китай
Гонконг является одним из главных мировых финансовых центров. Некоторое время назад население Гонконга перевалило за семь миллионов человек, что создает крайне конкурентную среду во всех сферах жизни, в том числе в поиске работы и жилья.