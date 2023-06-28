Отдохнуть и разориться: 4 самых дорогих города мира в 2023 году

Планируя путешествие, зачастую мы обращаем внимание на цены в пункте назначения. Однако порой бывает и так, что, купив билеты и забронировав жилье, мы уже не переживаем о том, с какими ценами нам придется столкнуться в том или ином городе.

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Такая неосторожность может серьезно испортить отпуск, ведь в некоторых городах цены даже на самые простые продукты в супермаркете могут быть в разы выше привычных. Что уж говорить о других туристических тратах, начиная от развлечений и заканчивая сувенирами.

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Подробнее о городах, в которых не удастся отдохнуть дешево – в материале "Рамблера".

Сингапур

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Сингапур – многонациональный город-государство, площадь которого составляет всего 728,6 км². Качество жизни здесь одно из самых высоких в Азии, и за это приходится платить высокую цену. Сингапур является одним из самых дорогих городов мира за счет отсутствия природных ресурсов – государство зависит от поставок из других стран. Кроме того, в Сингапуре самые дорогие в мире автомобили – так произошло из-за высоких налогов, которые установило правительство с целью сокращения транспорта.

Нью-Йорк, США

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Средняя стоимость аренды жилья в "Большом Яблоке" составляет 5000 долларов в месяц. Высокие цены в Нью-Йорке в первую очередь обусловлены быстрорастущим рынком труда, а также состоятельным населением, которое готово платить высокую цену за жизнь в любимом городе. Нью-Йорк – единственный город в мире, в котором проживает более 100 миллиардеров (по данным за 2019 год).

Тель-Авив, Израиль

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По данным экспертов, Тель-Авив из года в год входит в рейтинг самых дорогих городов мира по причине того, что шекель продолжает резко укрепляться по отношению к доллару и евро. Кроме того, за последние годы в Тель-Авиве сильно выросли цены на продукты питания, транспорт и алкоголь, поэтому теперь жизнь здесь не по карману даже некоторым израильтянам.

Гонконг, Китай

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