Турпоток из России на один популярный курорт вырос на 85%

Россияне стали намного чаще летать на Кубу: число туристов из России, побывавших на популярном курорте, в первом полугодии 2023 года выросло на 85% (в сравнении с прошлым годом). Об этом сообщает "РИА Новости" с ссылкой на слова торгового представителя РФ в Гаване Сергея Балдина.

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В текущем году на Кубу слетали более 60000 россиян. Такой популярности способствовали возросший интерес к стране как со стороны авиаперевозчиков, так и туроператоров.

Так, этим летом были запущены рейсы из столицы до Варадеро. В скором времени улететь в лето можно будет и из Санкт-Петербурга.

"Убежден, что регулярные авиарейсы между нашими столицами будут способствовать и повышению деловой активности партнеров по бизнесу, в частности, российских предпринимателей, которых на Кубе также ждут с их проектами и инвестициями для нужд кубинской экономики", – приводятся слова Балдина.