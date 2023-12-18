В какой части самолета лучше лететь: лайфхак от стюардессы

Когда дело доходит до бронирования авиабилета, у каждого есть свои предпочтения при выборе мест. Некоторым людям нравится сидеть у окна, наслаждаясь видами, а некоторые выбирают место в проходе, чтобы можно было вытянуть ноги.

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Однако, по словам экс-стюардессы Джейн Хоукс, есть места, которые сделают ваш полет максимально комфортным. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Бывшая бортпроводница в Джейн Хоукс рассказала изданию The Express, что есть одна секция самолета, которую она всегда избегает при бронировании рейсов.

Она объяснила:

«Задняя часть самолета может быть намного более шумной, как и любые сиденья вокруг камбуза (кухни)».

Это имеет смысл, поскольку обычно камбуз и туалеты находятся по обе стороны борта. Кроме того, место у туалета в хвостовой части тоже может напрягать пассажира — там все время набирается очередь и могут быть неприятные запахи.

Поэтому, стюардесса порекомендовала, заранее выбирать места в передней или средней части салона.

Почему не стоит сидеть в проходе

Эксперт по путешествиям Ясмин Пеккель предостерегает от выбора мест у прохода, если есть такая возможность. Она объяснила:

«Исследования показывают, что те, кто сидит в проходе, более подвержены риску заражения микробами, поскольку во время полета вы вступите в контакт с гораздо большим количеством людей».

Если вы боитесь подхватить вирус, разумнее выбрать место у окна. При этом воздух в самолете обычно циркулирует через фильтры медицинского назначения, предназначенные для сдерживания и удаления бактерий. Это означает, что микробы вряд ли будут напрямую передаваться дальше, чем на метр.

Если вам нужно дополнительное пространство для ног, возможно, вам стоит выбрать места на аварийном ряду, поскольку на них часто гораздо больше пространства.