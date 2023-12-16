Ночным клубам в Таиланде продлили режим работы

Это касается заведений, расположеных в тех зонах, которые посещают туристы, сообщает РИА Новости.

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По пятницам, субботам и воскресеньям увеселительные заведения туристического Таиланда будут работать теперь до четырех часов утра, хотя прежде они закрывали свои двери в два часа ночи.

Стоит также отметить, что нововведение касается не всех клубов страны, а некоторых заведений в определенных провинциях Таиланда: Пхукет, Чонбури, Чиангмай и в столице страны Бангкоке.

Где именно в провинциях будет продлеваться ночная жизнь в клубах, будет решать местная администрация. На этих участках туристических зон будут усилены меры безопасности.

Как сообщает источник, нововведение стало одной из мер по привлечению туристов в страну.