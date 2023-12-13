Въезд в исторический центр Стамбула может стать платным

Согласно "Плану устойчивого развития городской мобильности Стамбула", въезд на частных автомобилях в исторический центр самого населенного города Турции — Стамбула — может стать платным. Об этом пишет РИА Новости.

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Администрация Стамбула подготовила 26 задач, которые направлены на снижение выбросов углекислого газа и расширение сети ж/д транспорта и метро.

Первым "платным" районом станет Султанахмет, затем нововведения могут коснуться района Мода.

Власти планируют расположить киоски для оплаты проезда на авто в районе причалов Эминёню. О том, какие цены будут установлены на проезд, не сообщалось.

"Данный план призван улучшить жизнь стамбульцев, снизить использование частных автомобилей и мотивировать жителей города воспользоваться менее вредными для окружающей среды видами транспорта...", — заявил мэр города Экрем Имамоглу.