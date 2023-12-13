Индия часто ассоциируется с грязными улицами, толпами людей и опасностями. Многие путешественники избегают поездок в эту страну, поверив стереотипам об Индии как о месте, где легко подхватить болезнь или стать жертвой мошенников.

Однако на самом деле Индия – гораздо более разнообразная и интересная страна. Конечно, в больших городах бывает многолюдно, а уровень чистоты оставляет желать лучшего. Но есть и ухоженные парки, курорты с отелями мирового класса, древние храмы, дворцы и крепости.

Путешествуя по Индии, можно познакомиться с удивительной культурой, кухней и природными красотами этой страны.